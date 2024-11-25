原标题：COP29中国企业聚焦绿色供应链 共探零碳未来发展路径

2024年11月19日，第29届联合国气候变化大会“绿色供应链协同：共担气候责任，共创零碳未来”主题边会在生物圈三号解决方案馆举行，聚焦绿色供应链、企业绿色转型与零碳社区发展等议题展开深度探讨。

王石：从冰川融化到绿色行动

活动以万科集团及深石集团创始人、万科公益基金会理事长王石的开场致辞拉开序幕。王石回顾了多年前攀登乞力马扎罗山时目睹冰川消融的经历。他表示，这一经历深刻影响了自己对气候变化的认识，促使他积极投身环保事业。

王石指出，推动绿色供应链不仅是经济发展的必然要求，更是环境可持续的关键。他强调，在全球化背景下，供应链需要从传统的高碳模式转型为区域化、低碳化模式，这既能缩短运输距离、减少碳足迹，也能促进本地经济繁荣。王石总结道：“绿色环保不是终点，而是让我们的生活更美好，共同迈向可持续发展的道路。”

众心成城：从竹材创新到绿色校园

会议期间，多位嘉宾分享了在绿色发展领域的创新实践与成果。

伦敦大学学院（UCL）巴特莱特可持续建筑学院梁希教授、美碳科技（Mentech）副总经理徐帅以及大庄竹业创始人林海分别发表主题演讲，探讨了可持续能源、绿色建筑与竹材在应对气候挑战中的作用。

黄河科技学院副校长杨保成在发言中表示，黄河科技学院致力于建设零碳绿色校园。他认为，绿色校园不仅是零碳社区的物理建设，更致力于在三个层面发挥作用：一是通过校园改造，探索可持续发展的创新模式；二是培养每年超万名具备绿色理念的毕业生，推动全社会环保意识提升；三是结合学校理、工、农、医学科优势，深化产学研合作，为绿色产业培养高质量人才，并推动技术创新。杨保成还诚挚邀请绿色企业参与校园改造，共建产学研深度融合的平台，共同为生态文明发展贡献力量。据了解，黄河科技学院绿色校园项目也是深石集团继大梅沙低碳社区之后，在全国复制的又一标志性项目。

大庄竹业创始人林海则分享了竹材在应对气候变化中的独特作用。他介绍，全世界分布着 5000 万公顷的竹林，每年能够固碳 25000 万吨，可以说，竹子是全球最具潜力的低碳生物资源之一，其快速生长和高固碳能力是来自大自然的礼物。林海展示了竹材在建筑、风力发电、冬奥会场馆等领域的成功应用，包括高强度竹结构、环保装修材料和耐用户外设施。他强调，竹材的开发与推广不仅帮助中国建立了全球领先的产业链，也为南美、东南亚、非洲等产竹国家提供了绿色发展的新路径。林海呼吁全球产业界共同推动竹材的现代化应用，为地球的可持续未来贡献力量。

美碳科技（Mentech）副总经理徐帅介绍了Mentech在低碳技术、绿色社区及健康生活领域的创新实践和愿景。他回顾了Mentech在新能源领域的突破性成果，包括通信光伏系统累计减排3万吨、东莞园区光伏屋顶减排942吨等。徐帅还重点介绍了Mentech与深石集团合作的“深石美碳”城市碳中和项目，以及公司对青少年绿色公益的关注。他描绘了未来低碳健康生活的美好场景，通过智能骑行设备和社交互动平台，激发公众参与骑行和低碳生活的热情。作为中国企业代表，徐帅代表Mentech在COP29发起“美好奇遇，探索未来”的邀请，期待与更多的合作伙伴一起携手为未来美好生活，一起探索未来。

江苏草原科技集团董事长唐逸分享了该公司通过在生产过程中使用固废材料，生产的水泥制成品在使用过程中，通过不断持续的固碳，排碳与固碳比例可以达到1:1，显著降低了碳排放。同时，公司打造的“能源小屋”采用预制化设计，建造便捷、可移动、低能耗，并集成了风能和太阳能等可再生能源，可实现自供电。据统计，能源小屋可减少施工用水量、混凝土损耗约60%，减少施工垃圾和装修垃圾约70%，节能约50%。唐逸提到，这种小屋可在气候灾害地区提供紧急居住支持，为弱势群体带来温暖。公司将继续优化产品设计，加强绿色技术研发，并希望与各方携手推动行业向绿色、低碳、可持续方向迈进。

沟通与合作：中阿携手共创绿色供应链

在随后进行的气候对谈环节中，迪拜可持续城董事长Faris Saeed与大庄集团董事长林海展开热烈对话，深入探讨了如何通过材料创新推动可持续发展。

林海介绍作为中国竹产品的头部企业，大庄竹材为全球 40 多个国家和地区，例如马德里国际机场、宝马、雷克萨斯汽车等知名品牌提供竹材解决方案，并提供优质的产品和服务。大量实践案例积累了在各种不同气候环境和消费需求条件下，提供各类的高品质产品与服务的经验。

Faris则强调，可持续城市的建设需要多样化、节能且环保的材料，并表示竹材在全球范围内具有广阔前景。他呼吁加强合作，从材料设计到循环使用，全方位推动可持续建材的开发与应用，为城市建设注入绿色动力。

围绕“中阿共创绿色供应链未来”主题，多位嘉宾从不同行业视角发表见解。深石集团董事长冯楠、南方电网深圳虚拟电厂管理中心主任程韧俐等嘉宾建议，通过技术创新与企业合作，共同推动碳中和经济发展。与会者提出，加强中阿企业技术交流、纳入农业系统碳排放指标及优化绿色金融生态将是未来合作的关键方向。

活动最后，生物圈三号正式发布《全球零碳社区发展倡议书》，呼吁全球零碳社区建设者携手合作，共同推动绿色供应链和零碳社会发展。本次边会为各界协作应对气候挑战提供了有力支持，也为全球绿色经济的未来注入了信心和动能。

(责编：董童、李源)

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