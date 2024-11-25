新华社北京11月25日电（记者任军、吴雨）中国人民银行25日开展9000亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率2.00%，较上月持平。

中国人民银行发布公告显示，为维护银行体系流动性合理充裕，当日中国人民银行开展9000亿元MLF操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%。操作后，中期借贷便利余额为62390亿元。

“淡化政策利率色彩后，MLF操作利率‘随行就市’，会跟进市场利率同步波动。近期政策利率、贷款市场报价利率（LPR）等保持稳定，因此本月MLF操作利率保持不变。”东方金诚首席宏观分析师王青说。

由于当月有14500亿元MLF操作到期，本次MLF操作为缩量续做。专家表示，中国人民银行已在10月开展5000亿元买断式逆回购操作，相当于提前释放一定规模的中期流动性，目前市场中长期流动性保持相对充裕。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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