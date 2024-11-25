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能源转型有序推进 折射经济发展浓浓绿意

人民网记者 王绍绍
2024年11月25日14:00 | 来源：人民网
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近年来，我国能源低碳转型步伐持续加快，不断突破新型储能技术，大大提升可再生能源占比，有力保障了能源安全，为加快建设新型能源体系注入了强劲动力。

国家能源局最新数据显示，截至10月底，全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量约7.9亿千瓦，同比增长48.0%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长20.3%。

近期印发的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》（以下简称《意见》）提出，到2025年全国可再生能源消费量要达到11亿吨标煤以上，2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上，为实现2030年碳达峰目标提供有力支撑。

今年以来，各地可再生能源发电项目稳步推进，交出了一份亮眼的成绩单。国家能源局相关负责人介绍，今年前三季度，全国可再生能源发电新增装机2.1亿千瓦，同比增长21%，占电力新增装机的86%。其中，水电新增797万千瓦，风电新增3912万千瓦，太阳能发电新增1.61亿千瓦，生物质发电新增137万千瓦，风电太阳能发电合计新增突破2亿千瓦，标志着我国可再生能源发展迈入新台阶。

在新疆，尼勒克风电光伏项目首期200万千瓦光伏成功并网，项目总装机容量达400万千瓦，包括320万千瓦光伏及80万千瓦风电，每年可提供80亿度清洁电力，节约原煤229万吨，减少二氧化碳排放量626万吨，并且还采用“板上发电、板下牧羊”的光牧互补模式，实现经济效益和社会效益的双赢；在福建，全国首个批量化应用单机容量16兆瓦海上风电机组项目实现全容量并网，总装机容量达40万千瓦，项目全面投产后年设计上网电量可超16亿千瓦时，每年可节约标准煤约50万吨、减少二氧化碳排放约136万吨。

着力提升可再生能源安全可靠替代能力的同时，也要加快推进重点领域可再生能源替代应用。河北某钢铁公司建设120万吨氢冶金示范工程，利用可再生能源电解水制取氢气，通过氢气直接还原铁的新工艺，大幅降低二氧化碳排放。在上海某港口物料运输中，其采用氢燃料电池作为集装车的动力，大大减少了二氧化碳排放。

业内专家建议，要积极引导工业向可再生能源富集、资源环境可承载地区有序转移，强化工业行业与可再生能源耦合发展，推动工业绿色微电网建设应用，推广可再生能源中低温热利用，探索建设风光氢氨醇一体化基地。

与此同时，技术创新也是推进可再生能源发展的关键。近年来，可再生能源技术不断取得突破，太阳能电池的转换效率不断提高、风力发电机的单机容量不断增大、储能技术的不断改进，这些技术进步大大提高了可再生能源的利用效率和可靠性，降低了生产成本。

新疆华电天山北麓基地610万千瓦新能源项目依托煤电项目，采取风能、太阳能、火电、光热等多类型能源相互补充发电，结合储能技术的调峰调频，充分发挥了火电和储能设施的调节能力，极大提高电力供应的稳定性和可靠度；上海老港再生能源中心通过对干垃圾进行焚烧产生电能，一个抓斗一次抓取10吨垃圾，焚烧后相当于能产5500度的电，节约4吨的煤，湿垃圾则经过加工分离出毛油，可用于航空航天领域，剩下的残料发酵后产沼气用于发电，日均发电31万度。

“可再生能源的大规模发展需要与传统能源系统进行集成，形成灵活、高效的能源系统。”上述专家表示，要解决好可再生能源的间歇性和不稳定性问题，提高电力系统的灵活性和可靠性，大力发展储能技术、需求响应技术、智能电网等先进技术，更好应对可再生能源波动问题。

(责编：方经纶、吕骞)
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