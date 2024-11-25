人民网记者 乔雪峰

今年，国家加大力度出台一揽子促消费政策，重点提出家电换“智”、家装厨卫“焕新”、汽车换“能”，以旧换新政策拉动家电以旧换新市场快速增长，让老百姓既省了钱也提升了生活质量。

商务部发布数据显示，11月上旬，重点监测零售企业家电销售额同比增长45%。截至11月11日，2160.8万名消费者购买8大类家电产品3271.9万台。数据显示，海尔、格力、TCL等8家企业今年申报废旧家电回收总量超2000万台。

“一旧一新”之间，让更多高质量消费品走进生活，也释放出内需市场潜力，为经济高质量可持续发展注入强劲动力。

记者从2024年度焕新潮总结大会暨厨电产业发展论坛获悉，2024年，在以旧换新政策指引下，在商务部等部门的大力支持下，中国家用电器服务维修协会（以下简称中服协）联合家电企业继续加大力度开展掀起史上更大规模的百城千乡万户家电惠民收旧焕新潮（以下简称焕新潮），全面落实国家“双碳”战略，为家电行业的绿色转型和消费升级注入了新动力。

据了解，中服协提出的“厨电焕新”、回收企业“反向开票”、完善废旧商品回收体系、对消费端进行财政支持等建议被政府部门采纳。同时，中服协组织家电企业进县域、进社区开展以旧换新，探索业务模式和构建现代服务业产业体系，推动家电以旧换新的短期促销行为转向长期、可持续、常态化、稳定的业务模式，为家电行业服务升级和市场拓展提供了新思路。

11月19日，国家发展改革委召开新闻发布会提出，在“两新”工作推进过程中，将研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措。中服协相关负责人表示，将继续深入宣贯政府国家政策，深入调研市场，深入重点企业研究落实政策措施，“继续加大力度深入开展焕新潮”。

“基于以旧换新，不囿于以旧换新，联合打造用户焕新潮心智，促进焕新潮家电企业自建自营自养渠道、线上比例继续保持增长。”中服协会长刘秀敏表示，2025 年，中服协将继续加大力度深入开展焕新潮，坚持八个加强，促进实现“三个三”。

“未来3至5年，我国高端家电需求逐步上升，以旧换新成为新的增长点。”刘秀敏进一步表示，焕新潮要继续畅通以旧换新通道，逐步解决旧家电拆解企业责任制、家电企业提报制的政府监管、没有收旧资质企业乱拆解污染环境等问题，并研究政策补贴执行中发现问题的应对之策以及以旧换新堵点，推荐废旧产品目录清单和换新产品目录清单等。

(责编：方经纶、吕骞)

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