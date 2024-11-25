人民网北京11月25日电 （记者夏晓伦）日前，由首都经济贸易大学相关团队完成的《2024年前三季度宏观政策“三策合一指数”与政策展望》研究报告（以下简称《报告》）发布。《报告》指出，2024年前三季度GDP实际增速为4.8%，国民经济运行总体平稳。

从全球范围来看，4.8%的经济增速处于前列，显著高于发达经济体与发展中经济体的平均增速。与此同时，前三季度中国经济存在诸多亮点，如高技术制造业增速持续快于工业整体增速、服务业增速加快、房地产开发投资增速出现企稳迹象等，反映出“推动经济回升向好的积极因素累积增多”。

《报告》负责人，首都经济贸易大学副校长、教授陈彦斌表示，根据宏观政策“三策合一”理论，要想更加全面地判断宏观经济运行状况，需要结合实际增速、潜在增速与潜在增速合理水平三者的走势予以分析。其中，潜在增速是给定宏观经济结构下资本和劳动等生产要素得到充分利用条件下的经济增速。潜在增速合理水平则是最优宏观经济结构下的潜在增速水平，是一个经济体最为理想的经济增速，也是宏观政策需要锚定的核心目标。

团队核心成员、中国社会科学院经济研究所编审陈小亮表示，总体上看，宏观政策对国民经济的支撑力度在不断加强。2024年前三季度货币政策力度指数为39.7，比上半年升高1.2。这归因于央行在数量型货币政策和价格型货币政策两方面的双重发力。2024年前三季度财政政策力度指数为54.9，比上半年升高2.7。这主要归功于今年以来减税降费成效的持续显现以及由此带来的宏观税负的下降。

团队核心成员、对外经济贸易大学国际经济贸易学院副教授刘哲希表示，宏观政策效率持续改善，有助于经济回升向好。测算结果显示，三季度稳定政策效率指数为46.2，比二季度上升0.4，效率指数连续5个季度回升。基于宏观政策“三策合一”理论，通过加强结构政策、增长政策与稳定政策的积极配合，能够进一步改善稳定政策的调控效率。结构政策的配合有助于扭转多种经济结构失衡并存的局面，进而消除经济结构失衡对企业投资和居民消费的阻碍。增长政策的配合有助于提升内生增长动力，从根本上提高企业投资预期回报率和居民预期收入，从而为企业投资和居民消费提供根本性支撑。

《报告》还认为，应对当前经济形势的总体思路包括三点。一是宏观政策通过“三策合一”实现加力提效。二是加快落实一揽子增量政策进行纾困。三是积极落实二十届三中全会所提出的改革任务。进一步深化改革，才能构建高水平社会主义市场经济体制，从而弥补市场失灵，畅通国民经济循环，激发全社会内生动力和创新活力。

(责编：方经纶、吕骞)

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