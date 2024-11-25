人民网北京11月25日电 （记者孙阳）日前，中国社会科学院大学（研究生院）国际能源安全研究中心与社会科学文献出版社在北京联合发布了《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2024）》（以下简称“报告”）。报告显示，2023年全年，可再生能源新增装机3.7亿千瓦，中国电力装机结构的绿色低碳转型步伐加快。

报告指出，截至2023年，中国累计发电装机容量持续增长，达到了29.2亿千瓦，同比增长13.7%。其中，煤电装机容量保持在11.6亿千瓦左右，而水电、风电、太阳能、生物质等可再生能源发电装机容量增至14.5亿千瓦，实现了可再生能源发电装机容量的进一步增长。

2023年全年，可再生能源新增装机3.7亿千瓦，占全国新增发电装机容量的82.7%，继续保持电力新增装机的主力军地位。其中，新增风电、太阳能发电装机容量分别达到0.76 亿千瓦、2.2亿千瓦。风电、太阳能发电和光伏发电总装机容量突破10亿千瓦,显示出中国在风电、太阳能发电和光伏领域的发展势头依然强劲。

报告分析认为，随着风电和光伏发电在电力结构中的占比不断提升，这要求电力系统进一步提升调节能力，而且也对储能设施建设和风光储一体化项目推进提出了更加迫切的需求，需要加强跨区域电力调配能力，优化电力资源配置，以适应可再生能源发展带来的新变化。预计2024年，中国将继续推进电力结构的优化升级，进一步提升可再生能源在电力供应中的比重，为实现能源转型和碳中和目标奠定坚实基础。

(责编：方经纶、吕骞)

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