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国家林草局：我国53%的可治理沙化土地得到有效治理

2024年11月25日15:32 | 来源：人民网
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人民网北京11月25日电 （欧阳易佳）今年是“三北”工程攻坚战启动一周年，也是我国签署《联合国防治荒漠化公约》30周年。11月25日，国家林业和草原局举行防治荒漠化主题新闻发布会。会上，国家林草局荒漠司司长黄采艺表示，我国53%的可治理沙化土地得到有效治理，沙化土地面积净减少6500万亩，呈现出“整体好转、改善加速”的良好态势，在全球率先实现了土地退化“零增长”、荒漠化和沙化土地“双缩减”，保护生态与改善民生步入良性循环，荒漠化区域经济社会发展和生态面貌发生了翻天覆地的变化。我国成功走出了一条具有中国特色的防沙治沙道路，成为全球增绿贡献最大的国家和防沙治沙国际典范。

“我国依法推进防沙治沙，基本形成系统完备高效的法治体系。”黄采艺说，通过构建起以防沙治沙法、森林法、草原法、湿地保护法、青藏高原生态保护法、黄河保护法等法律为基础的防沙治沙法治体系，13个沙化重点省区出台防沙治沙条例或实施办法。不断加大普法、执法力度，防沙治沙法律制度规定和法律责任得到有效落实。依法压实各地各部门防沙治沙目标责任，完善考核评价指标和督查制度。

黄采艺介绍，组织实施“三北”等重点生态工程，沙区生态状况明显改善。组织实施“三北”防护林体系建设、退耕还林还草、京津风沙源治理、沙化土地封禁保护修复等一批重点工程，科学保护沙化土地5.38亿亩，有效治理沙化土地1.18亿亩，三北工程区森林覆盖率由12.41%提高到13.84%，61%的水土流失面积得到有效控制，黄河流域植被覆盖“绿线”向西移动300公里。近10年我国北方地区春季严重沙尘天气次数明显减少。2024年，三北工程区累计下达中央投资320亿元，推进实施重点项目287个，完成各项建设任务5700万亩，攻坚战实现良好开局，沙区生态状况持续改善。

黄采艺表示，通过强化科技创新，科学治沙水平不断提升。坚持以水定绿，选用推广耐干旱、耐瘠薄、抗风沙的树种草种，科学配置林草植被。建立了26个荒漠生态系统定位观测站和13个沙尘暴地面监测站，组织开展林草湿荒调查监测。科学推广宁夏中卫沙坡头、甘肃民勤、内蒙古磴口、新疆柯柯牙、河北塞罕坝等治理模式。加快防沙治沙机械化、智能化发展，压沙固沙机械、灌木平茬机械、无人机飞播等得到广泛应用。

“我们坚持治沙和致富相结合，沙区经济社会发展取得新成效。”黄采艺介绍，各地坚持生态建设产业化、产业发展生态化，利用沙区独特资源，适度发展中药材、优质牧草、经济林果、沙漠旅游等产业，助力乡村振兴。黄土高原、燕山山地、新疆绿洲等地形成了一批林果、瓜果、木本油料等生产基地，年产干鲜果品4800万吨，占全国总产量的25%，重点地区林果收入占农民纯收入一半以上。

黄采艺补充，通过广泛开展国际合作，积极贡献“中国方案”和“中国智慧”。我国自1994年签署《公约》以来，认真履行《公约》责任义务，成立中国联合国防治荒漠化公约履约办公室，制定国家履约行动方案，积极参与全球荒漠化治理。“三北”工程被联合国环境规划署授予“全球500佳”奖章。联合国防治荒漠化公约秘书处两次授予我国“防治荒漠化杰出贡献奖”，称赞“世界荒漠化防治看中国”。

黄采艺表示，荒漠化是人类面临的共同挑战，荒漠化防治是一项长期艰巨的任务。展望未来，国家林草局将积极开展以“三北”工程建设为主体的荒漠化防治工作，认真履行《联合国防治荒漠化公约》，努力创造新时代中国防沙治沙新奇迹，为全球荒漠化环境治理贡献中国力量。

(责编：孙红丽、吕骞)
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