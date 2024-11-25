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央行开展9000亿元1年期MLF操作 中标利率持平2.00%

2024年11月25日15:39 | 来源：人民网
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人民网北京11月25日电 （记者黄盛）为维护银行体系流动性合理充裕，中国人民银行（以下简称“央行”）今日开展9000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%。操作后，MLF余额为62390亿元。

业内人士表示，11月MLF操作利率较上月持平。也即，在9月25日的MLF操作中，MLF利率下行0.3个百分点，10月、11月则保持不变。这背后的主要原因是近期政策利率和LPR报价等市场基准利率保持稳定。淡化政策利率色彩后，MLF操作利率“随行就市”，会跟进市场利率同步波动。

东方金诚首席分析师王青向记者表示，近期政策利率、LPR报价等市场基准利率及MLF操作利率保持稳定，根本原因在于一揽子增量政策出台后，10月宏观经济景气度上行，楼市显著回暖，主要经济指标普遍改善，当前进入政策效果观察期。现阶段的重点是将9月“有力度”的政策性降息及10月LPR报价大幅下调效应向实体经济传导，引导企业和居民融资成本下行，持续激发投资和消费动能，推动房地产市场止跌回稳。

“MLF延续缩量续做，表明央行将继续通过国债买入、买断式逆回购等多种工具配合熨平市场资金面波动，保持流动性合理充裕。”中国民生银行首席经济学家温彬向记者表示，央行自今年3月以来持续缩量续做MLF，当前余额已降至6万亿元附近，表明在新的货币政策框架下，央行也在继续淡化MLF的作用，优化货币政策工具箱的品类和期限结构，进一步提升调控的灵活性和精准性。

另据了解，目前，央行已将MLF与公开市场操作分开发布，进一步体现了与7天期逆回购操作利率作为政策利率的差异，推动MLF回归中长期流动性供给工具的定位。

央行前不久发布的三季度货币政策执行报告提出，完善市场化利率形成和传导机制，强化央行政策利率引导作用，发挥市场利率定价自律机制和存款利率市场化调整机制效能，提升金融机构自主理性定价能力，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降；畅通货币政策传导机制，持续丰富货币政策工具箱，提高资金使用效率；深入推进利率市场化改革，健全市场化利率形成、调控和传导机制，研究适当收窄利率走廊的宽度，引导货币市场利率围绕政策利率中枢平稳运行，逐步理顺由短及长的传导关系；强化利率政策执行，充分发挥利率自律机制作用，规范市场竞争行为，维护市场竞争秩序，着力稳定银行负债成本。

(责编：孙红丽、吕骞)
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