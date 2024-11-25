人民网记者 罗知之

经济是肌体，金融是血脉。中央金融工作会议强调，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，为新时代新征程推动金融高质量发展指明了方向。

一年来，各金融机构、各地区围绕“五篇大文章”谋篇布局统筹推进，成效如何？近日，记者跟随中国银行业协会“助力经济高质量发展 做好金融五篇大文章”主题成果调研团来到了青岛。

赋能科技创新，科技金融“双向奔赴”

青岛高测科技股份有限公司切片工厂。受访者供图

“与我们合作金融机构有十余家，但因传统流贷无法解决生产经营中的实际结算需求，整体授信提用比例不足30%，仅合作部分银承、国内证的开立业务。”青岛高测科技股份有限公司副董事长李学于坦言。

青岛高测科技股份有限公司成立于2006年，多年深耕高硬脆材料切割领域，凭借金刚线晶硅切片机入选第八批国家级制造业单项冠军企业名单，是山东省“专精特新”企业。

针对高测的实际问题，北京银行青岛分行通过调研企业生产制造、日常运营流程，重点分析企业在上游结算方面户数多且分散、单笔金额小等特点，以线上供应链金融业务作为切入点，借助核心企业的信用穿透，基于区块链、人工智能等技术生成不可篡改的债权关系记录凭证，为高测分布于全国各地的上游供应商提供免开户的全流程线上化融资服务。

李学于表示，这有效解决了产业链小微企业融资难、融资贵、融资慢问题，帮助核心企业巩固上下游合作关系，控制采购成本，稳链固链，为企业聚焦产品创新研发解除了后顾之忧。

科技创新是高质量发展的核心驱动力，也是发展新质生产力的核心要素，而科技创新的成功离不开金融的全方位支持。

近年来，北京银行青岛分行在服务区域经济社会高质量发展过程中迅速找到了一条特色化、差异化发展之路，数字化核心产品矩阵进一步形成，数据要素价值化探索能力持续增强，应用场景建设能力不断拓展，形成了金融与科技“双向奔赴”的生动实践。

截至9月末，北京银行青岛分行科技金融贷款余额近80亿元，较年初增速58%；累计支持辖内国家级、省级、市级专精特新企业近300户，贷款余额超37亿元。

擦亮绿色底色，绿色金融“向绿而兴”

如何以绿色金融擦亮新质生产力绿色新底色？培育和发展新质生产力，必须加快绿色科技创新和先进绿色技术推广应用，推进经济社会发展方式绿色转型。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司宣传屏。人民网记者 罗知之摄

2009年，青岛银行西海岸分行对青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“惠城环保”）进行营销；2011年3月起，对惠城环保进行授信，为该公司第一家授信银行；2013年3月至2017年5月期间，惠城环保授信额度从2000万元提升至3600万元，期间公司利润大幅提高；2023年7月，青岛银行西海岸分行为惠城环保配置多元金融产品，助力企业发展……

惠城环保成立于2006年2月，公司成立前期，仅对平衡剂进行活性改善，工艺简单，技术含量低，产品性能较差。在金融资金的加持下，该公司研发出“FCC废旧催化剂无机有机耦合复活法复活技术”，通过对废催化剂进行回收、加工，达到可以二次使用的状态，具有较强的社会效益和经济效益。

回顾青岛银行与惠城环保的合作历程，是一段相互支持、共同成长、创新共赢的旅程，不仅实现了双方业务的快速发展，更为推动绿色经济和可持续发展贡献了重要力量。

作为一家山东本土上市银行，青岛银行积极把握绿色金融发展机遇，在绿色金融领域实现诸多创新，聚焦碳金融、环境权益、绿色信贷等重点方向，结合市场需求打造了绿色金融综合金融服务方案，完善绿色金融长效发展机制，构建“绿金青银”金融特色品牌，为低碳转型贡献“青银力量”。

截至9月末，青岛银行绿色贷款余额超300亿元，前三季度新增投放超200亿元，余额较年初净增超70亿元，增幅超全行贷款增速。此外，双碳政策工具1至9月份申报金额9.91亿元。

深耕产品创新，普惠金融“精准滴灌”

普惠金融，一头连着百姓生活，一头连着发展大局。

“公司想拓展业务规模，但是部分应收账款没有到账，资金周转不开可犯了难”。青岛福加德面粉有限公司总裁孙维才告诉记者。

青岛福加德面粉有限公司是一家谷物饲料磨制加工的小微企业，该企业主要为山东新希望六和集团有限公司旗下多家饲料生产公司供货。

2023年初，农业银行青岛分行了解到这一情况后，为该公司办理了“应收e贷”业务，实现单笔订单下放款200万元，将企业应收账款转变现金流，用于原材料购置，快速解决了客户的融资难题。

山东新希望六和集团有限公司实验室。人民网记者 罗知之摄

“应收e贷”是一款线上供应链金融产品，主要面向核心企业上游供应商群体，最高额度1000万元，无需抵押担保，凭借供应商企业与核心企业发生的订单或应收账款即可申贷，为新希望六集团和上游的广大中小企业开启一扇崭新的融资之门。该产品通过线上供应链金融服务为产业链精准滴灌、有效赋能，保障核心企业实现“稳链保供”。

事实上，在普惠金融领域，农业银行青岛分行围绕核心企业推动了“一链一策一批”企业融资促进行动，以供应链金融为纽带，助力核心企业稳链、保链、强链，强化对青岛市重点产业链上的链主企业和重点企业的金融支持，推出“保理e融”、“应收e贷”、“票据e融”、“订单e贷”、“融通e付”等“链捷贷”系列产品，为全链条提供支付、融资、供应链管理等一揽子金融产品。

数据显示，截至9月末，农业银行青岛分行普惠金融贷款余额307亿元，为三年前的2.8倍，较年初增长76亿元，同比多增2.4亿元，增速达到33%，近三年年化增长46%，全年经营计划完成率126%。

(责编：陈键、吕骞)

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