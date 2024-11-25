原标题：华润三九荣获2024“责任鲸牛奖”——ESG治理先锋奖

11月19日至20日，由中国企业改革与发展研究会、责任云研究院主办的ESG中国·第七届北京责任展盛大启幕，活动主题为“AI赋能社会责任（ESG）”，会上《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》90+分行业指南正式对外发布。华润三九可持续发展相关经验及成效作为典型案例入选其中。

活动发布了2024年“责任鲸牛奖”榜单及《企业社会责任蓝皮书（2024）》等一系列成果，华润三九凭借卓越的可持续发展管理和实践荣获“责任鲸牛奖”——ESG治理先锋奖，并获得《中国ESG研究十大课题》课题组的感谢状。

在2024中国企业社会责任报告峰会上，《华润三九2023年可持续发展暨ESG报告》在过程性、实质性、完整性、平衡性、可比性、可读性、创新性方面均表现卓越，获授“五星佳”级评级证书。

据了解，“责任鲸牛奖”由权威机构责任云研究院发起，依托“中国ESG大模型·鲸牛ESG”，经过严格的评选流程，旨在为中国社会责任及ESG发展提供示范性样本。

华润三九高度重视社会责任工作，不断构建可持续发展工作与管理长效机制，推动ESG治理融入企业经营发展的方方面面。公司加快探索医药行业领域碳达峰、碳中和实现路径，将“双碳”工作贯穿于业务发展和生产经营各方面。同时，积极响应国家号召，结合产业优势，以务实举措主动服务国家战略，推动中医药传承创新与乡村振兴有机结合，带动中药农业升级提档，将中药材产业发展成为助农增收、农业增效、农村增色的产业。此外，公司不断夯实机制建设，提升公司治理效能，持续完善权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构，完善董事会建设。

(责编：董童、李源)

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