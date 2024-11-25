人民网北京11月25日电 （记者孙博洋）记者从中国电工技术学会了解到，11月22日至24日，第二届中国电气工程大会在合肥举行。

图为会议现场。受访方供图

会上，中国电工技术学会理事长杨庆新表示，举办电气工程大会旨在进一步扩展学科交叉融合交流渠道，围绕国家“双碳”战略目标以及电气装备产业科技发展，积极为广大科技工作者和会员搭建展示科研成果及高品质科技服务平台，为产业科技创新和高质量发展积极发挥建设性作用。

近年来，中国电工技术学会把握世界科技发展和电气工程科技革命新方向，发挥作为电气工程领域高端科技智库作用，依靠自身组织资源优势，搭建内容丰富科技服务交流平台，展示了一批科技创新、人才培养和工程应用优秀成果，培养了一批青年拔尖创新人才，赋能电气工程及相关产业可持续高质量创新发展。

据悉，本届大会围绕绿色电气装备、电机系统、新型储能、超导电工、轨道交通电气化、超级电容器、可再生能源电制氢、新型电工材料、先进电力通信技术、电力碳足迹、主动配电网、车桩网融合互动、电线电缆等专业领域设置26个分会场进行专题交流。

(责编：孙红丽、吕骞)

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