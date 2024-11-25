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我国重型燃气轮机实现小型化新突破

2024年11月25日17:30 | 来源：新华网
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新华社成都11月25日电（记者谢佼）11月25日，我国自主研发F级15兆瓦重型燃气轮机（代号G15）在四川德阳一次性点火成功，这标志着我国重型燃气轮机实现小型化新突破。

红色的G15机组一次性点火成功。（东方汽轮机有限公司供图）

红色的G15机组一次性点火成功。（东方汽轮机有限公司供图）

在东方电气集团东方汽轮机有限公司试验台上，随着“点火”的发令声，G15机组的6个燃烧筒同时点火并稳定运行，顺利达到预定参数。

重型燃气轮机是一个国家最高工业水平的标识之一。据东方电气集团介绍，该集团研制的F级50兆瓦重型燃气轮机（代号G50）为2021年我国能源领域首台（套）重大技术装备项目，目前已在华电清远与中电德阳两个示范项目上成功运营5000小时。在G50研发基础上，G15燃机研发周期大大缩短，2019年底项目启动，今年7月4日总装下线，经过调试，11月25日点火成功。

和此前的G50相比，G15进行了小型化探索：“小”，仅5.7米长、2.3米宽、2.7米高；“巧”，2万余个零部件，整机采用模块化设计，方便安装与运输；“强”，联合循环一小时发电量超2.2万千瓦时，可满足2500个家庭1天的用电需求；“绿”，排放仅为常规火电的五分之一。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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