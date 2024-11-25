人民网北京11月25日电 （记者杜燕飞）“近年来，地方银行一直为我们提供融资服务，低利率、用款灵活、手续也简便，我们尝到了普惠金融的‘甜头’，企业发展步入了‘快车道’。”青岛市一家木工机械行业的小微企业负责人说。

小微企业是稳定经济、扩大就业以及改善民生的重要力量。金融监管总局日前发布的数据显示，2024年三季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额79.8万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额32.6万亿元，同比增长14.7%。

今年以来，金融监管总局先后发布了《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》《关于普惠信贷尽职免责工作的通知》《关于做好续贷工作 提高小微企业金融服务水平的通知》等一系列支持小微企业的政策文件，小微企业融资持续改善。

与此同时，为进一步解决小微企业融资难点，今年10月，金融监管总局与国家发改委牵头建立支持小微企业融资协调工作机制，从供需两端发力，统筹解决小微企业融资难和银行放贷难的问题，打通金融惠企利民的“最后一公里”。

记者梳理，目前，小微企业融资协调机制已在全国多个省份落地，大部分地区正在走访、摸排企业，以实现精准对接、精准支持，推动低成本信贷资金直达基层，直达小微企业。

例如，上海市加快建立市、区两级协调工作机制，启动“千企万户大走访”活动，排摸辖区内小微企业情况及融资需求，推动银企充分对接；浙江省绍兴市各区县已设立工作专班，对当地小微企业、个体工商户、新型农业经营主体等经营主体开展全覆盖走访摸排，对有融资需求且符合标准的企业形成“推荐清单”，并发送给银行，银行要在收齐材料后一个月以内作出是否授信的决定……

“我们希望达成这样三个目标：一是直达基层。低成本信贷资金要直达基层，打通惠企利民的‘最后一公里’。二是快速便捷。银行原则上要在1个月内作出是否授信的决定。对于符合条件的企业，银行要开辟绿色通道，优化流程，加快办理速度。三是利率适宜。通过节约信息收集成本、压减中间环节，减少放贷成本和附加费用，总体上降低小微企业的综合融资成本。”金融监管总局副局长丛林此前在国新办举行的新闻发布会上说。

业内人士表示，做好普惠金融大文章，助力小微企业发展，金融机构要在坚持商业可持续和风险总体可控情况下，不断完善考核激励和业务流程，优化金融资源配置，匹配定制化的金融产品和服务，加大对小微企业、个体工商户的纾困解难力度，更好地满足中小微企业和个体工商户的需求，推动巩固经济回升向好态势，助力完成全年经济社会发展目标任务。

(责编：孙红丽、吕骞)

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