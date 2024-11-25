10月份我国民航运输市场保持稳步增长态势
2024年11月25日20:03 | 来源：新华网
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新华社北京11月25日电（记者周圆、王聿昊）记者25日从中国民航局了解到，10月份，我国民航运输规模呈现稳步增长态势，其中国内、国际市场均实现良好增长。民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别较2019年同期增长17.8%、12.5%、21.4%。
10月份，我国民航完成运输总周转量131.8亿吨公里，环比增长4.1%，同比增长19.7%。客运方面，我国航空公司完成旅客运输量6409.2万人次，其中国际航线完成旅客运输量580.3万人次，同比增长76.1%，恢复至2019年同期的96%。货运方面，完成货邮运输量80.9万吨，同比增长19.9%，其中国际航线完成货邮运输量33万吨，较2019年同期大幅增长52%。
今年前10个月，我国民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量三大指标较2019年同期均实现两位数增长。全行业完成运输总周转量1238.3亿吨公里，同比增长26.5%，较2019年同期增长14.9%；完成旅客运输量6.2亿人次，同比增长18.6%，较2019年同期增长11.3%；完成货邮运输量729.8万吨，同比增长23.9%，较2019年同期增长19.3%，其中国际航线完成293.2万吨，较2019年同期大幅增长48.5%。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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