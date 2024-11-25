新华社南京11月25日电（记者秦华江、魏弘毅）25日16时，按照江苏省水利厅调度指令，江苏全面启动南水北调2024至2025年度调水，将向山东供水11.25亿立方米，开启南水北调东线一期工程第12个年度的调水工作。

按照水利部下达的本年度水量调度计划，江苏调水运行时段为2024年11月至2025年5月。参与调度运行的水利工程除泵站工程外，还需启用该省沿线起调节控制作用的节制闸等900余座，以及保障调水水质的徐州、宿迁、淮安、扬州等境内410多公里长的尾水导流工程。

为确保工程安全、供水安全、水质安全，保障国家跨流域调水战略目标实现，江苏省水利厅兼顾省内外用水需求，统筹制定向省外供水调度方案。调水期间，水利、生态环境、交通运输、农业农村、电力等部门及沿线地方政府将全力做好水量调度、水质监测保障、运输船舶管控、水产养殖管理、电力供应保障、沿线用水管理等工作，按时按质按量完成调水出省任务。

水利部相关水量调度计划显示，东线一期工程2024至2025年度计划向山东省调水11.25亿立方米，向江苏省、安徽省分别净增供水5.27亿立方米、0.46亿立方米。

据介绍，东线一期工程自2013年11月15日通水以来，已顺利完成11个年度调水任务，累计向山东省供水约71.4亿立方米，有效改善了受水区的供水条件，特别是缓解了山东半岛和鲁北地区水资源短缺的困境，为受水区经济社会高质量发展提供了有力的水资源支撑和水安全保障。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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