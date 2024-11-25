“链接世界，共创未来”。

作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，第二届中国国际供应链促进博览会将于11月26日在北京中国国际展览中心顺义馆启幕。

展链条、展生态、展场景。这场“链”味十足的经贸盛会，将促进供应链上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动，推动中国与世界双向奔赴、合作共赢。

赴约，共襄经贸盛会

11月24日拍摄的第二届中国国际供应链促进博览会举办地北京中国国际展览中心顺义馆。新华社发

继首届链博会上携3家中国供应链企业参展后，今年苹果公司将携4家各具特色的供应商到场；去年在展会现场提交专利和商标申请的宁德时代，今年又将带来多个独家新品……一个个大家耳熟能详的企业，从链博会的“头回客”成为“回头客”。

既有老朋友，也有新面孔。

7月3日拍摄的麦当劳中国供应链（湖北）智慧产业园自动化工厂工作场景。新华社记者 伍志尊 摄

首次亮相链博会的麦当劳中国，不仅将通过沙盘展示今年7月在湖北新投产的供应链智慧产业园，还将带来不少首发首秀，包括绿色农业文创周边、以“RFID+物联网”为核心技术的新一代“一箱一码”智慧物流方案新成果等。

截至目前，已有600余家中外企业确认参展第二届链博会，参展企业数量比首届增长约20%，世界500强、中国500强、中国民营企业500强企业分别比首届增加42%、46%和70%。

11月24日拍摄的第二届中国国际供应链促进博览会绿色农业链展区。新华社发

“虽然展览面积由首届的10万平方米增至12万平方米，并在中国国际展览中心朝阳馆设立绿色农业链分展区，但仍然是一位难求，不少有意愿参展的企业遗憾未能成行。”中展集团董事长林舜杰说。

报名踊跃、“一位难求”的背后，是“链”对广大企业的吸引力。

相比其他展会，链博会不是展销商品，而是展链条、展生态、展场景；不只关注短期交易，更注重供应链上中下游企业的长期合作和共同发展。展商之间不是“掰手腕”抢客户，而是“手拉手”找伙伴。

11月24日在北京中国国际展览中心顺义馆拍摄的第二届中国国际供应链促进博览会展区。新华社发

第二届链博会设置了先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、数字科技链、健康生活链、绿色农业链6大链条和1个供应链服务展区，帮助参展企业更好识别自己在供应链上的准确位置、找到全球最优的“链”上合作伙伴。

其中，先进制造链将从前端研发设计、新材料运用、关键零部件加工、智能制造等方面，展示全球先进制造领域的全产业链；

清洁能源链将以“源网荷储”为基础，展示清洁能源从供给到消纳的全周期产业链；

智能汽车链将从上游零部件环节、中游动力电池和智能网联环节、下游系统集成及横向服务环节进行展示；

健康生活链不仅覆盖从出生到养老全生命周期的健康产业链条，还将展示传统医药保健、健康人居、健康消费等……

“我们自主研发的AI牛瘤胃胶囊在首届链博会上备受关注，不少头部企业抛来合作的橄榄枝。链博会为我们带来了前所未有的机会。”内蒙古基硕科技有限公司副总经理李先龙说，企业将展台面积从去年的48平方米增加到今年的112平方米，希望通过链博会这一平台，让公司研发的新技术走向全国、走向世界。

聚力，共谋创新发展

德国西门子将带来全球领先的工业自动化和智能制造技术；美国霍尼韦尔将展示多项环保减碳技术和解决方案；日本的艾杰旭（AGC）公司将亮出全球顶尖的HUD抬头显示产品……

第二届链博会上，新产品、新技术、新工艺、新材料将纷纷亮相，走进展厅，便能一览产业前沿动态和最新科技成果。

向“新”而行，是第二届链博会的突出特点。

11月24日拍摄的第二届中国国际供应链促进博览会先进制造链展区。新华社发

链博会首次设置的先进制造链展区，将聚焦新质生产力，展现先进制造业在推动产业升级、提升国际竞争力等方面的重要作用。近80家中外企业将通过实物展出、动态演示、互动体验等多种形式，让观众切身体验数字化、网络化、智能化技术的前沿成果和深度应用。

不只是先进制造链，链博会每个展区乃至每个展台都不乏新看点。

看产业升级新动能——顺丰、圆通等企业将围绕构建数智化供应链生态，展示物联网、大数据、云计算、区块链等创新技术和解决方案给物流业带来的新变化；中国铁建、中交集团、中国通号、德国克诺尔、中国中车将呈现轨道交通领域的最新技术和产品，从勘察设计、工程建设、高端工程装备、运营维护等方面诠释新质生产力如何为轨道交通产业升级赋能。

11月24日拍摄的第二届中国国际供应链促进博览会先进制造链展区。新华社发

看智能制造新成果——在大族激光展台，观看3D激光打印机现场打印小型复杂结构件；在华中数控展台，使用手机App与数控机床系统轻松交互；在强脑科技展台，佩戴脑电设备，体验脑机接口技术应用场景……丰富多彩的活动，将让观众在互动体验中感受智能制造的魅力。

看未来产业新布局——围绕“人工智能”主题展开的数字科技链展区，将从底层技术变革、中层产业孵化、上层应用场景三个维度，全方位展示人工智能如何重塑千行百业。生物医药、商业航天等新兴产业和未来产业领军企业及“隐形冠军”企业，将“秀”出前沿赛道上的硬实力，呈现面向未来的勃勃生机。

“作为创新积聚的平台，链博会将为我国与世界构筑起产业互融、创新互促、市场互通的桥梁，以‘链’为媒助力中外企业长期合作和共同发展，推动形成精准、有活力的企业共生态。”中国贸促会会长任鸿斌说。

携手，共创美好未来

11月24日拍摄的第二届中国国际供应链促进博览会智能汽车链展区。新华社发

力拓、博世、宝武、小鹏4家中外企业联袂亮相智能汽车链，新西兰乳业巨头恒天然携中国供应链伙伴参展绿色农业链……中外企业以联合展台形式参展，是第二届链博会的一大特色。

“链博会是中国与全球供应链深度交融和创新碰撞的重要舞台。只有实现‘你中有我，我中有你’的共融共通，才能维护供应链稳定畅通、让供应链真正变成‘共赢链’。”GE医疗全球执行副总裁、中国总裁兼首席执行官张轶昊说。

4月19日，在新西兰奥克兰举行的第五届中国-新西兰商务理事会会议暨第二届中国国际供应链促进博览会路演活动上，中国国际展览中心集团有限公司（中展集团）代表与新西兰恒天然集团代表签署参展意向书。新华社发（赵纲摄）

今年链博会，境外参展商占比从去年的26%上升到32%，参展国别近70个，向世界发出全球工商界携手合作、共同维护产业链供应链稳定畅通的积极信号。

为进一步凝聚合作共识，《全球产业链供应链稳定畅通北京倡议》将在链博会开幕式上发布，“六链一展区”的龙头企业将分别牵头发起产业联盟倡议。链博会期间将举办开幕式、8场主题活动及60多场会议活动，中外政商学界嘉宾将围绕全球产业链供应链发展的一系列重要议题展开深入交流研讨。

此外，链博会期间还将发布2024版《全球供应链促进报告》以及“全球供应链促进指数”“全球供应链连接指数”，帮助各方了解人形机器人、智能汽车、集成电路、光伏发电等产业的全球供应链图谱以及当前全球供应链发展的主要趋势和相关风险。

11月24日拍摄的第二届中国国际供应链促进博览会举办地北京中国国际展览中心顺义馆。新华社发

开放才能发展，合作方能共赢。

“供应链是市场经济的血脉，供应链的稳定对产业发展和企业生存至关重要。链博会不仅是展示产品和技术的平台，更是促进全球供应链合作的桥梁。”住友电工集团中国区销售董事总经理武尾敬三说，期待通过链博会寻找未来深度合作的中国伙伴，努力提高整个供应链的附加值。

链博会不仅助力全球产业链供应链稳定畅通，也通过链接全球经济促进包容发展，让发展成果更多更公平地惠及每一个国家、每一个企业和每一个人。

本届链博会汇聚了来自世界各国的参展商，既有占境外参展商约半数的欧美企业，也有东盟、非洲、拉丁美洲等地区的企业。链博会还将为中小企业提供贸易对接、技能培训等多项支持措施，帮助他们开拓国际市场、提升竞争力，更好融入全球产业链供应链体系。

“我们将坚持国际化、专业化、市场化、绿色化办展理念，进一步放大链博会贸易促进、投资合作、创新集聚、学习交流平台功能，携手各方推动构建更加紧密的全球产业链供应链伙伴关系，为促进世界经济复苏发展作出新贡献。”任鸿斌说。

文字记者：潘洁、戴小河、郭宇靖

视频记者：危颖、阮帅、夏子麟

海报设计：姜子涵

统筹：王乃水、丁增尼达、王洁、王宇轩、孟洁

(责编：岳弘彬、牛镛)

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