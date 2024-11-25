根据2024年11月最新公布的Graph 500全球排名，湖南大学国家超级计算长沙中心的“天河”超级计算机，以最强性能功耗比名列Small Data Green Graph500（小数据图计算能效）全球榜单第一。

Graph500是国际评价超级计算机图计算性能和性能功耗比的权威榜单。超算长沙中心此次参加“打榜”的测试，由湖南大学副校长、超算长沙中心主任李肯立教授团队与国防科技大学甘新标副研究员带领的图计算课题组联合完成。李肯立介绍，团队科研人员先后开发了面向“天河”超级计算机国产处理器的多项创新算法关键技术，研发TianheGraph（图计算优化系统）并成功在“天河”超级计算机系统运行。在创新应用和算法“加持”下的“天河”超级计算机成功以22301.67 MTEPS/W的性能功耗比获冠军。运用于此次“打榜”的创新技术，已在无人机配送路径规划、药物筛选和城市微尺度风场仿真等领域得到应用。

这是超算长沙中心的Graph500小数据图计算能效世界第一证书。

甘新标介绍，性能功耗比MTEPS/W（每瓦特每秒百万次操作）是衡量超级计算机在图计算中的性能和能耗效率的重要指标。“天河”超级计算机能获此殊荣，说明国产“天河”超算具备高性能、经济实用、节能高效的突出优势，也验证了研发团队面向国产超算设计的天图软件系统可以最大限度释放超级计算机的图处理潜能。

超算长沙中心有关专家介绍，图计算用“点”表示实体、用“边”表示实体关联、用“图”为数据模型来表达和解决问题，可对有复杂关联关系的数据加以分布式存储和处理。运用超级计算机开展图计算，能促进人工智能、机器学习和网络科学等的发展，广泛应用于医疗、教育、金融等领域，是当前超级计算机服务国计民生的重要和热门途径。

据了解，Graph500中的Green Graph500首次发布于2012年，使用与Graph500其他项目相同的性能指标，按照单位功率的性能进行排名，更注重超级计算机的能效表现。（记者苏晓洲、谢樱）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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