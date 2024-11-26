本报记者 王俊岭

小微企业和个体工商户（以下简称“小微企业”）是扩大就业、繁荣市场、改善民生的重要支撑。国家税务总局日前发布的最新数据显示，近年来一系列减税降费政策，支持小微企业纾困解难、恢复发展，税费优惠减免额从2019年的0.58万亿元增至2023年的1.3万亿元，年均增长22.1%，五年累计减免超5万亿元。今年1至9月，小微企业享受税费减免9461亿元，同比增长6.7%。在一系列有力政策的支持下，全国小微企业活力有效释放，发展信心不断增强。

宏观经济环境改善

小微企业业务的快速发展，离不开宏观经济环境的改善。在存量政策加快落实和一揽子增量政策加力推出作用下，10月份除生产需求主要指标明显回升外，市场信心得到提振，企业和消费者的预期改善。

消费需求回升——“10月份，随着消费品以旧换新等扩内需促消费政策进一步落地显效，居民消费需求持续释放，市场销售增长加快，多数商品类别销售增势良好，升级类商品较快增长，线上消费活力提升，服务消费市场稳定增长。”国家统计局贸经司统计师付加奇说。

投资平稳增长——国家统计局投资司首席统计师罗毅飞介绍，随着超长期特别国债和地方政府专项债发行使用，“两重”建设加快推进，更多实物工作量加快形成；“两新”政策成效持续显现，设备购置投资较快增长。1—10月份，设备工器具购置投资同比增长16.1%，增速比全部投资高12.7个百分点。

出口保持旺盛——今年前10个月，以人民币计我国进出口总额达到36.02万亿元，创历史同期新高。其中，出口20.8万亿元，同比增长6.7%。“在复杂严峻的国际贸易形势下，外贸的稳定增长充分体现了我国产业链供应链的韧性与活力，为经济回升向好发挥了重要支撑作用。”商务部新闻发言人何咏前说。

各方协力共促发展

各类支持政策形成的合力，更好地帮助了小微企业“抓稳”商机。

减税降费红包实在。在广西，税务部门充分发挥12366服务热线、征纳互动服务等诉求渠道作用，开展“政企面对面”等活动，及时回应和解决个体工商户提出的问题。今年前三季度，广西全区个体工商户享受小规模纳税人减免增值税的有134.6万户，减免税费68.04亿元；享受减半征收经营所得个人所得税的有9.99万户，减免税额1.15亿元。

金融活水精准滴灌。在山东平邑，种植金银花已经成为不少村民实现家庭经济增收的重要来源。由于体量小、底子薄，很多回乡创业者都面临资金难题。中国建设银行山东临沂平邑支行了解到情况后及时开展实地调研，为商户进行测额及授信。建行还在流峪镇、郑城镇等地设立“裕农通”服务点，组建专业团队，开展金融服务普及等活动。截至今年三季度末，中国建设银行普惠金融贷款余额3.29万亿元，较上年末增加2484.61亿元；普惠金融贷款客户337万户，较上年末增加19.5万户。

保障企业合法权益。日前，河南省三门峡市市场监管局一级高级主办李保民和同事们走访了河南津津友味食品有限公司等多家小微企业，详细了解企业在生产经营、商标品牌运用、管理和保护等方面存在的困难和问题，并现场进行了“一对一”政策解答和服务指导。接下来，当地有关部门还将继续开展“知识产权进百企”服务活动。

生产经营更加活跃

国家金融监管总局发布的最新数据显示，2024年三季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额79.8万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额32.6万亿元，同比增长14.7%。

分析人士认为，普惠型小微企业贷款余额增速明显高于各项贷款增速，这一现象从侧面显示了今年以来小微企业生产经营比较活跃。预计随着中国经济新旧动能加速转换，小微企业的发展壮大也将拥有更加广阔的前景。

值得注意的是，在数字化等新领域，有关部门提供的全新支持有望让更多中小微企业获益。工业和信息化部中小企业局局长梁志峰介绍，为推动中小企业数字化转型迈向更广范围、更高水平、更好质效，工业和信息化部联合财政部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家数据局研究制定《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027年）》，明确未来三年推动中小企业数字化转型的主要思路和重点任务。

“到2027年，中小企业数字化转型‘百城’试点取得扎实成效，专精特新中小企业数字化改造应改尽改，形成一批转型标杆，中小企业上云率超40%，初步构建起供需适配、保障有力的中小企业数字化转型生态。”梁志峰说。

《人民日报海外版》（2024年11月26日 第 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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