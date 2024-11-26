本报北京11月25日电 （记者寇江泽）记者从生态环境部获悉：阿塞拜疆巴库时间11月24日凌晨，联合国气候变化巴库大会在延期30多个小时后闭幕。

经过长达两周的艰苦谈判，大会就落实《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》《巴黎协定》通过20余项决定，达成了名为“巴库气候团结契约”的一揽子平衡成果，特别是达成了2025年后气候资金目标及相关安排，设立了到2035年发达国家每年至少3000亿美元的资金目标及每年至少1.3万亿美元的气候融资目标，用于支持发展中国家气候行动，同时完成了《巴黎协定》第六条国际碳市场机制运行细则，并就减缓气候变化工作计划、全球适应气候变化目标等作出安排，进一步巩固了全球绿色低碳转型的大势。

中方呼吁各方坚持多边主义，按照“共同但有区别的责任”原则，在《巴黎协定》基础上确保行动不倒退。中国作为负责任的发展中大国，无论国际形势如何变幻，将始终坚定与各方一道推动气候变化多边进程和国际合作，继续实施积极应对气候变化国家战略，落实碳达峰碳中和目标，广泛开展气候变化南南合作，为其他发展中国家应对气候变化提供力所能及的帮助，为全球绿色低碳、气候韧性和可持续发展作出贡献。

《 人民日报 》（ 2024年11月26日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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