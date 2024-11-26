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中国气象局启动应急响应

多地积极应对寒潮暴雪影响

2024年11月26日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月25日电  25日白天，内蒙古中东部和东北、华北等地部分地区出现大风降温和雨雪天气，内蒙古中西部、山西北部、河北北部和东部、天津东部、山东中北部、辽宁西部等地降温6—10摄氏度，局地降幅12—16摄氏度。未来3天，寒潮将继续东移南下影响我国中东部地区。25日18时，中央气象台继续发布暴雪黄色预警、寒潮黄色预警和大风蓝色预警。经综合研判和应急会商，中国气象局启动重大气象灾害（暴雪）四级应急响应，内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁等可能受影响的省级气象局根据实际研判启动相应级别应急响应。

　　内蒙古自治区气象台发布寒潮黄色预警、大风蓝色预警。黄河内蒙古河段即将进入凌汛期，水利部门及时采取防御措施，摸排管辖范围内影响防凌安全的障碍物，确保凌汛安全。

　　黑龙江省气象台发布暴雪红色预警。黑龙江省各级气象部门加密监测预报，交警部门第一时间启动应急预案，农业部门督促指导各地提前检查维护各种农业设施，加大农业机械安全隐患检查整治力度等。

　　吉林省气象台发布寒潮橙色预警。吉林省交通运输厅联合省气象局发布交通运输气象服务专项预报。吉林省公安厅交通管理局要求及时清除路面冰雪、加强巡逻管控。

　　辽宁省气象台发布暴雪蓝色预警、寒潮橙色预警。辽宁省住建部门提前做好人员、物资、车辆等应对准备，做好城市市政道路除运雪工作。

　　（综合本报记者李红梅、张枨、郭晓龙、刘以晴、刘佳华报道）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月26日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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