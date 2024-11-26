本报北京11月25日电 （记者李晓晴）记者从水利部和中国南水北调集团有限公司获悉：25日16时，随着台儿庄泵站2号机组开始运行，南水北调东线一期工程2024—2025年度全线调水工作正式启动。

按照水利部印发的2024—2025年度水量调度计划，2024—2025年度东线一期工程计划向山东省调水11.25亿立方米，分别向江苏省、安徽省净增供水5.27亿立方米、0.46亿立方米。东线一期工程自2013年11月15日通水以来，已顺利完成11个年度调水任务，累计向山东省供水约71.4亿立方米，有效改善了受水区的供水条件，特别是缓解了山东半岛和鲁北地区水资源短缺的困境，为受水区经济社会高质量发展提供了有力的水资源支撑和水安全保障。

中国南水北调集团按照精打细算用好水资源、从严从细管好水资源的要求，确保完成东线一期工程调水任务。编制水量调度计划实施方案和水量水质监测方案，强化工程安全运行保障，重点做好冰期输水运行管理。

《 人民日报 》（ 2024年11月26日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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