本报记者 邵玉姿

进入枯水期，北拒马河水流平缓，水面也窄了许多。

眼下，正是兴修水利的好时节。河北保定涿州市北坛村至小营横堤段，挖掘机、装载机穿梭忙碌，格宾石笼加紧铺设。

去年夏天，原有堤防在强降雨过程中损毁严重，涿州市主城区遭受严重洪涝灾害。去年四季度，中央财政增发1万亿元国债，全部通过转移支付方式安排给地方，支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。

“这是河北省首批增发国债资金下达后开工的第一个项目。”涿州市水利局副局长刘江波介绍，工程总投资10.37亿元，“增发国债资金占比80%，地方配套资金占比20%。”

支持资金保障有力，工程建设快马加鞭。今年6月15日，主体工程建设完成并具备防洪能力，比计划节点提前了15天。

“工程全部竣工时，平台将实现河道影像实时传送、水位标尺自动观测、堤坝安全实时监测等功能。”来自中国葛洲坝集团市政工程有限公司的总承包项目部副总工程师王晓阳与团队成员研发信息化设备，“确保建成后的堤坝实现智能化远程控制、全程化视频监控和信息化安全监测”。

确保工程质量和进度，关键是要把每一分钱都用到刀刃上。

保定市强化资金监管，紧盯重点地区、重点项目，指导督促项目主管部门国债资金专款专用、专账管理，动态监测资金管理使用情况，根据项目进展及时足额拨付资金。

“我们围绕前期、开工、在建‘三张清单’，健全项目管理、协调推进等9项工作机制，同时按天倒排工期，科学调整工序，合理调配施工设备、工程材料，扎实推进项目建设，确保灾后重建工作全面有序开展。”保定市发展改革委固定资产投资科科长李晓东介绍。

今年，中央财政发行1万亿元超长期特别国债。其中，用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设的7000亿元已全部下达到项目。

“国家发展改革委分三批下达河北增发国债项目共1210个，下达总资金额1221.9亿元。目前，所有项目均已开工，部分堤防、河道、闸涵泵站等水毁修复项目建设完成。”河北省发展改革委相关负责人表示，进一步用好用足超长期国债、地方政府专项债等，加快推进灾毁设施修复重建，提高防灾减灾救灾能力。

《 人民日报 》（ 2024年11月26日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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