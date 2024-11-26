祁嘉润

上周六，母亲从老家打来电话，说家里置办了新的冰箱和洗衣机，“以旧换新领了补贴，商家也在搞促销，便宜了好多。而且两个大件都是一级能效的。”听母亲讲，市里几个广场都办了展销会，还有志愿者宣讲以旧换新政策、推广绿色节能产品、帮助申领核销补贴券。最近，不少朋友、同事都有这样的经历。

国家层面安排超长期特别国债给予真金白银支持，各地出台实施细则，不断扩围加力，以旧换新政策的带动作用逐渐凸显。统计数据显示：截至11月初，已有3000多万人参与消费品以旧换新，带动销售超4000亿元。

以旧换新政策不仅关乎民生改善，让消费者以更优价格买到更好产品，更关系经济社会发展，是扩消费、促内需的有力抓手。好的政策，如何得到好的落实？

执行要有精度。上海将咖啡机列入补贴名单，重庆把投影仪纳入补贴范围，广东新增智能穿戴设备等补贴品类……多地实施细则没有生搬硬套、笼统照抄，而是在中央政策的基础上，立足当地产业基础和市场实际，聚焦“需求侧”去“扩品类”，紧跟热点，把握需求，尊重意愿，依靠有精度的政策执行，激发消费热情。

落地要有温度。湖南针对受灾群众适当提高补贴比例，广东将居家适老化改造所需产品纳入补贴范畴，上海一些商家设立老年顾客专场……政策落地的过程，也是温暖和信心传递的过程。多站在群众视角，思考进一步、服务多一点，就能得到积极响应和支持，赋予政策更持久的生命力和更有效的拉动力。

监管要有力度。近期有消费者反映，以旧换新遇到“变相抬价”，体验不佳。虽然只是个别问题，但类似现象仍会挫伤消费者积极性。政策落地过程中，需要不断查缺补漏、加强监管、逐渐完善。当前，一些地方已经出台细则，通过先报备再销售、设置浮动上限等方式，防止“先涨价后补贴”。

归根到底，好政策关键在落实。岁末将至，紧抓时间窗口，继续推出实打实的举措，相信各地一定能把这项惠企利民的政策落实好，让群众的获得感再多一些，带动越来越多的人成为政策的受益者、活动的参与者、理念的推广者，持续释放以旧换新政策效能。

《 人民日报 》（ 2024年11月26日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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