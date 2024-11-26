本报记者

数据来源：商务部、国家统计局等

大力推动消费品以旧换新，是一项惠企利民的重大政策。今年以来，消费品以旧换新政策不断扩围加力，各地纷纷制定与中央政策相衔接的实施方案。商务部数据显示，截至11月初，已有3000多万人参与消费品以旧换新，带动销售超4000亿元。当前，各地各部门紧抓时间窗口，充分释放政策效应，激发市场活力。

——增品类，更多消费品纳入补贴范围。

“一直想买台咖啡机，但之前觉得价格不合适，没舍得下手。看到上海把咖啡机列入补贴品类，就赶快买回来。”90后姑娘小吴看中一款全自动咖啡机，开票后用手机付款，直接抵扣15%的费用，便宜973元。

苏宁易购上海浦东一店店长邢天告诉记者，10月，上海绿色智能家电家居消费补贴政策新增咖啡机等品类后，咖啡机销量比之前增长了2倍。

“在以旧换新、节能补贴和‘双11’大促的叠加优惠下，部分家电和家居商品打五折，消费者得到了实实在在的优惠，整店销售额比政策推出前增长了7倍。”邢天介绍，不少消费者原本只想换一样家电，看到价格实惠，索性把一整套家电都换了。绿色消费意识也被激发起来，店里一级能效家电的销量占比达九成。

据了解，消费补贴品类扩充后，上海家电家居以旧换新补贴品类达到了67类，涵盖16万个商品型号，进一步丰富了消费者的选择。

不只是上海，山东、浙江等地将空气净化器、智能门锁等家电产品纳入补贴范围；重庆新增洗碗机、净水器、投影仪等家电产品；广东在全国八大类家电产品补贴基础上增加了手机、平板、智能穿戴设备等3类产品，并鼓励各地市结合实际将其他多类产品纳入补贴范围，形成全省范围内家电补贴“8+3+N”产品类别。

——扩覆盖，让各类消费者享受优惠。

“补贴政策向受灾居民倾斜，原价2124元，我只花了1593元，很实惠。”近日，湖南平江县“月季有约·惠购平江”消费品以旧换新惠民促销活动现场，居民池用波购买了一台净水器。

今年夏天，湖南多地遭遇严峻汛情。湖南省商务厅有关负责人介绍，根据当地消费品以旧换新实施方案，平江等受灾严重县市纳入名单的受灾人员，购买住宅升级和厨卫改造、智能家居、适老化改造商品补贴比例提高到25%。汽车置换补贴标准等也高于普通消费者。

除了受灾群众，老年人等特殊群体也得到了政策关照。在湖南，呼吸机、雾化器、制氧机等13类适老化产品被纳入补贴范围；广东也将居家适老化改造所需产品纳入补贴范畴，鼓励改善老年人的居家环境，消除安全隐患，让老年人生活得更舒心、更放心、更安心。

——优服务，切实增强政策获得感。

前不久，北京市民耿女士打算给家里添置台空调，方便父母来住。“我家没有旧空调，本以为无法参与以旧换新活动，经同事提醒才发现，没有旧家电也可享受优惠。”耿女士说。

耿女士看中的是一款原价近2600元的空调。在手机上打开“京通”小程序，完成个人信息实名认证，进入专区领取北京家电以旧换新补贴资格，接着打开购物平台绑定账号……几步操作后，空调价格降至2063元，“一下子省了500多元。”耿女士很高兴。

“直接购新也能享受优惠。”北京市商务局有关负责人介绍，今年8月，北京出台实施细则，加力支持家电以旧换新，消费者在支付环节享受立减补贴，商品价格、企业优惠、政府补贴清晰明了，增强了消费者的获得感。此外，企业可结合补贴发放，调配自身促消费资源，形成有效叠加。

据了解，北京采取“京通”电子围栏，持续监测异常订单情况，确保补贴资格真实有效。同时，要求销售企业报备白名单商品及价格后再销售，按照商品近两个月的价格设置浮动上限，防止销售企业“先涨价后补贴”。

在重庆，无旧物购买新家电的消费者同样可领取补贴券。消费者通过云闪付APP完成身份认证，登录“重庆家电补贴专区”，自主申领家电补贴资格码，通过专用渠道付款，即可享受相应补贴。当地还通过电视、广播、政府公众号等渠道以及社区街道、参与商家等开展政策宣介，推广以旧换新政策。

在上海，一些商家还设立了老年顾客专场，讲解产品功能，店里增加人手，及时解决移动支付可能遇到的问题。

（本报记者田泓、姜晓丹、杨迅、王洲、王欣悦）

本期统筹：祁嘉润、张安宇

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2024年11月26日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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