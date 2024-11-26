孟 珂

原标题：政策助力破解融资难题 小微企业融资环境持续改善

小微企业联系千家万户，是稳定经济、促进就业、改善民生的重要力量。今年以来，随着一系列支持经济发展的金融政策相继落地，小微企业的融资环境得到了显著改善。

国家金融监督管理总局（以下简称“国家金融监管总局”）11月24日发布的数据显示，10月末，全国普惠型小微企业贷款余额32.45万亿元，同比增长14.98%，较各项贷款增速高7.47个百分点。其中，普惠型小微企业信用贷款余额同比增长30.56%，继续保持高速增长。这一数据充分展示了国家对小微企业融资支持的政策效果正在逐步显现。

“小微企业在推动经济发展中具有重要战略意义。然而，由于小微企业规模相对较小，存在信息不对称、内部治理不够完善、信用体系不健全以及缺乏标准抵押品等问题，使得部分银行在服务小微企业时面临诸多困难。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示。

为进一步疏通小微企业融资堵点，国家金融监管总局、国家发展改革委10月中旬部署支持小微企业融资协调工作机制有关工作，通过开展“千企万户大走访”活动，深入园区、社区、乡村，全面摸排融资需求，形成“两张清单”，把符合条件的小微企业推荐给银行机构，银行机构及时、精准对接，实现信贷资金直达基层、快速便捷、利率适宜，打通金融惠企利民的“最后一公里”。

在河南新乡，这一政策就得到了实践。经营着一家养牛场的王先生，由于建棚、买牛崽等前期投入较大，资金一度超预算，企业陷入了困境。河南新乡新中农村商业银行营业部客户经理黄经理在小微企业融资协调机制专班人员的带领下，通过实地走访，了解到王先生的融资需求，当前已达成初步合作意向。这一融资支持不仅解了王先生的燃眉之急，更为他的企业未来发展提供了有力保障。

此外，中国中小企业协会发布的数据显示，10月中小企业发展指数为89，较9月份上升0.3点，为今年最大升幅，也是2023年3月份以来最大升幅。其中，市场指数继续上升，信心预期提升与市场需求回暖相互促进，所调查的8个行业中，6个行业市场指数上升。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示，随着经济活动重启扩张，小微企业融资需求上升，然而助力小微企业脱困，则需要加大对其发展的支持力度，尤其在融资输血方面提供必要的支撑。

国家金融监管总局数据显示，2024年前10个月，全国新发放普惠型小微企业贷款平均利率4.42%，较2023年下降0.35个百分点。

“贷款平均利率下降进一步降低了小微企业的融资成本，提升了其经营效益。”周茂华认为，未来还需要继续引导银行不断提升服务能力，加大对小微企业发展支持力度，畅通内循环，激发经济发展活力，加快经济转型升级。此外，还需进一步加强货币、财政等政策协同，实现小微企业融资“量增、面扩、价降”。

“当前金融供给与小微企业需求存在供需错配问题，需要结合小微企业经营特点创新金融产品服务，并向其提供全生命周期覆盖的金融服务。”刘向东建议，未来要进一步要发挥金融机构的中介功能，畅通资金直达小微企业的渠道，多措并举适度降低小微企业的融资成本，同时利用数字化手段等解决银企之间的信息不对称问题，增强小微企业获取融资的可及性和合理性。

周茂华表示，需要通过优化业务流程，创新金融产品和服务，数字化赋能等举措，有效降低服务成本，提升风险管理能力，不断增强金融服务小微企业能力和意愿。

(责编：罗知之、陈键)

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