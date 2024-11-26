人民网北京11月26日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，11月26日08时至27日08时，内蒙古大部、宁夏、陕西北部、山西、河北、北京、天津、河南、黑龙江中东部、吉林东部、山东半岛、上海、江苏、浙江等地部分地区有4-5级、阵风6-8级的大风；渤海、渤海海峡、黄海大部海域、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海北部和中部海域、北部湾将有7-8级、阵风9级的大风，其中黄海中东部部分海域风力可达9级、阵风10级。

11月27日08时至28日08时，内蒙古大部、宁夏、陕西北部、山西、河北、北京、天津、河南、辽宁西部、山东半岛、上海、江苏、浙江等地部分地区有4-5级、阵风6-8级的大风；渤海、渤海海峡、黄海大部海域、东海北部海域将有7-8级、阵风9级的偏西到西北风，其中黄海中部部分海域风力可达9级、阵风10级，台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海北部和中部海域、北部湾、南海西南部偏西海域将有7-8级、阵风9级的大风。

防御指南：

1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；

2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；

3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；

4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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