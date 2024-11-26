人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

年内新发基金份额突破万亿份 指数化投资蓬勃发展

方凌晨
2024年11月26日08:36 | 来源：证券日报
小字号

原标题：年内新发基金份额突破万亿份 指数化投资蓬勃发展

今年以来，公募基金新发产品突破千只，发行总份额突破1万亿份。这也是自2019年以来，连续第六年新发基金数量在千只以上、发行总份额超过1万亿份。

从年内新发基金的情况变化中，也可以捕捉市场情绪的变化。自9月份以来，股票型基金在当月新基金发行份额的占比持续攀升。在受访人士看来，9月底以来一系列政策的密集出台带动了市场情绪的修复，政策对权益类基金特别是指数化投资发展的支持也有重要助力。

月内股票型基金

发行份额占比超70%

公募基金不断发展壮大力量。Wind资讯数据显示，截至11月25日，今年以来新发基金数量为1002只，发行总份额达1.02万亿份。

“随着经济发展和居民财富的积累，投资者对于理财的需求日益增长。在政策层面的积极支持下，资本市场日益成熟、基金产品不断创新以及投资者教育的普及，增加了公募基金的吸引力，为其发展提供了助力。”排排网财富公募产品运营曾方芳在接受《证券日报》记者采访时表示。

纵览全年，新基金的发行并非均匀分布，而是一定程度上反映着市场情绪的变化。按基金成立日计算，年初新基金的发行相对低迷，1月份和2月份数量均不足百只，发行份额仅有563.14亿份和360.97亿份。但新基金发行很快回暖，3月份至6月份，连续4个月基金发行份额均超千亿份，分别为1502.45亿份、1410.89亿份、1010.52亿份、1751.70亿份。不过之后发行热度似乎有所下滑，此后几个月均未突破千亿份。11月份，新基发行份额重回千亿份，目前已达1342.83亿份。

值得注意的是，11月份以来股票型基金发行数量明显多于当月其他类型基金。截至11月25日，11月份以来共发行新基金76只，股票型基金为45只，占比约为60%。

与此同时，9月份以来，股票型基金发行份额在当月新基金发行份额的占比有明显提升。9月份和10月份该比例分别为28.88%、45.50%，根据已经定档发行的新基金情况来看，11月份以来，该比例则攀升至71.01%。

格上理财旗下金樟投资研究员王祎对《证券日报》记者表示：“随着9月底一系列政策密集发布，市场情绪快速修复，股市强势走强，表现持续向好，吸引了资金的关注，推动11月份股票型基金发行数量和份额占比走高。”

在曾方芳看来，政策鼓励权益类基金特别是指数化投资的发展，中证A500指数相关产品的发行受到市场追捧，大量资金持续流入ETF等指数产品，也推动了11月份股票型基金的发行热潮。

政策利好支持

指数化投资受关注

在年内新基金的发行中，指数化投资受到市场关注。整体来看，年内新发被动指数型基金和增强指数型基金（均属于股票型基金）共计361只，发行总份额超2000亿份。

其中，不乏发行份额较大的单只产品，多只中证A500指数相关产品份额均较大。如广发中证A500ETF联接基金、易方达中证A500ETF联接基金发行份额分别为79.96亿份、79.90亿份，另有景顺长城基金、南方基金、泰康基金、嘉实基金等旗下中证A500ETF联接基金发行份额在50亿份以上。

此外，此前的中证A50指数相关产品以及各种主题指数ETF等的发行，也均收获了较多关注。

而指数化投资也是政策鼓励和支持的重要方向。新“国九条”明确提出，大力发展权益类公募基金，大幅提升权益类基金占比。建立交易型开放式指数基金（ETF）快速审批通道，推动指数化投资发展。

在曾方芳看来，政策对指数化投资的鼓励以及投资者教育的普及，使得指数化投资逐渐受到越来越多投资者的青睐。

王祎则从指数化投资自身特点出发表示：“指数化投资具有分散风险、低成本、透明度较高等优势。具体来看，指数化投资通过持有指数成份股，实现了对市场的分散投资，降低了单一股票或行业带来的风险；同时，指数化投资通常费用较低，因为它不需要花大量资源在研究个股上，而是通过复制指数来实现投资目标。指数化投资追求市场平均回报，适合那些希望获得市场整体收益的投资者。此外，ETF的工具化优势也日益获得投资者的认可，越来越多创新ETF产品上线，可以满足各类投资需求，成为捕捉市场机遇的选择。”

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
南水北调东线一期工程启动新一年度调水
　　从水利部获悉，25日16时，随着位于山东省枣庄市的南水北调东线台儿庄泵站开机运行，南水北调东线一期工程2024—2025年度全线调水工作正式启动。按照水利部印发的年度水量调度计划，2024—2025年度东线一期工程计划向山东省调水11.25亿立方米，向江苏省、安徽省净增供水分别为5.27亿立方米、0.46亿立方米。…
国际金价止步“五连阳” 黄金投资中长期仍具吸引力？
　　11月18日至11月22日，国际金价呈现持续上涨态势，创出“五连阳”。不过，进入11月25日，黄金期货主力12月份合约出现回调，盘中最低探至2660美元/盎司，截至当日记者发稿，该合约仍处在2700美元/盎司关口下方运行，报2672美元/盎司，跌幅达1.65%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部