方凌晨

原标题：年内新发基金份额突破万亿份 指数化投资蓬勃发展

今年以来，公募基金新发产品突破千只，发行总份额突破1万亿份。这也是自2019年以来，连续第六年新发基金数量在千只以上、发行总份额超过1万亿份。

从年内新发基金的情况变化中，也可以捕捉市场情绪的变化。自9月份以来，股票型基金在当月新基金发行份额的占比持续攀升。在受访人士看来，9月底以来一系列政策的密集出台带动了市场情绪的修复，政策对权益类基金特别是指数化投资发展的支持也有重要助力。

月内股票型基金

发行份额占比超70%

公募基金不断发展壮大力量。Wind资讯数据显示，截至11月25日，今年以来新发基金数量为1002只，发行总份额达1.02万亿份。

“随着经济发展和居民财富的积累，投资者对于理财的需求日益增长。在政策层面的积极支持下，资本市场日益成熟、基金产品不断创新以及投资者教育的普及，增加了公募基金的吸引力，为其发展提供了助力。”排排网财富公募产品运营曾方芳在接受《证券日报》记者采访时表示。

纵览全年，新基金的发行并非均匀分布，而是一定程度上反映着市场情绪的变化。按基金成立日计算，年初新基金的发行相对低迷，1月份和2月份数量均不足百只，发行份额仅有563.14亿份和360.97亿份。但新基金发行很快回暖，3月份至6月份，连续4个月基金发行份额均超千亿份，分别为1502.45亿份、1410.89亿份、1010.52亿份、1751.70亿份。不过之后发行热度似乎有所下滑，此后几个月均未突破千亿份。11月份，新基发行份额重回千亿份，目前已达1342.83亿份。

值得注意的是，11月份以来股票型基金发行数量明显多于当月其他类型基金。截至11月25日，11月份以来共发行新基金76只，股票型基金为45只，占比约为60%。

与此同时，9月份以来，股票型基金发行份额在当月新基金发行份额的占比有明显提升。9月份和10月份该比例分别为28.88%、45.50%，根据已经定档发行的新基金情况来看，11月份以来，该比例则攀升至71.01%。

格上理财旗下金樟投资研究员王祎对《证券日报》记者表示：“随着9月底一系列政策密集发布，市场情绪快速修复，股市强势走强，表现持续向好，吸引了资金的关注，推动11月份股票型基金发行数量和份额占比走高。”

在曾方芳看来，政策鼓励权益类基金特别是指数化投资的发展，中证A500指数相关产品的发行受到市场追捧，大量资金持续流入ETF等指数产品，也推动了11月份股票型基金的发行热潮。

政策利好支持

指数化投资受关注

在年内新基金的发行中，指数化投资受到市场关注。整体来看，年内新发被动指数型基金和增强指数型基金（均属于股票型基金）共计361只，发行总份额超2000亿份。

其中，不乏发行份额较大的单只产品，多只中证A500指数相关产品份额均较大。如广发中证A500ETF联接基金、易方达中证A500ETF联接基金发行份额分别为79.96亿份、79.90亿份，另有景顺长城基金、南方基金、泰康基金、嘉实基金等旗下中证A500ETF联接基金发行份额在50亿份以上。

此外，此前的中证A50指数相关产品以及各种主题指数ETF等的发行，也均收获了较多关注。

而指数化投资也是政策鼓励和支持的重要方向。新“国九条”明确提出，大力发展权益类公募基金，大幅提升权益类基金占比。建立交易型开放式指数基金（ETF）快速审批通道，推动指数化投资发展。

在曾方芳看来，政策对指数化投资的鼓励以及投资者教育的普及，使得指数化投资逐渐受到越来越多投资者的青睐。

王祎则从指数化投资自身特点出发表示：“指数化投资具有分散风险、低成本、透明度较高等优势。具体来看，指数化投资通过持有指数成份股，实现了对市场的分散投资，降低了单一股票或行业带来的风险；同时，指数化投资通常费用较低，因为它不需要花大量资源在研究个股上，而是通过复制指数来实现投资目标。指数化投资追求市场平均回报，适合那些希望获得市场整体收益的投资者。此外，ETF的工具化优势也日益获得投资者的认可，越来越多创新ETF产品上线，可以满足各类投资需求，成为捕捉市场机遇的选择。”

(责编：罗知之、陈键)

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