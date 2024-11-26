舒娅疆

原标题：生猪养殖产业稳定向好 多家企业“降本”已见成效

随着生猪价格回暖、养殖端降本增效，A股生猪养殖企业的盈利状况逐步实现好转，推进提质发展、维护产业供需平衡，成为当前新阶段下企业经营工作的重点。11月份以来，多家生猪养殖行业上市公司披露的投资者调研信息显示，企业对扩产仍保持谨慎态度。同时，生猪养殖企业在成本优化方面不断取得新成果，部分企业的生猪养殖成本已降至12元/公斤以下。

接受《证券日报》记者采访的多位分析人士表示，当前的生猪产能状况整体处于正常区间，市场供需关系将进一步调整。生猪市场价格波动较大，企业需密切关注市场动态、合理安排生产计划。展望未来，生猪养殖产业将更加注重供需平衡以及规模化、集约化、智能化发展，提升成本控制和风险管理等方面的能力。

生猪供应较为充足

经历了此前猪周期反复磨底带来的巨大压力后，生猪养殖企业对于行业的供需平衡更加重视。尽管目前养殖企业大多已实现盈利，但从11月份多家A股上市猪企接受投资者调研的表态来看，这些公司在规模扩张方面均保持谨慎。

温氏股份在本月举行的券商策略会上表示，目前行业整体扩产较为谨慎，由规模扩张向提质方向转型，努力降低生产成本，提升盈利能力。目前“未了解到社会资本大量进入行业的情况”，可能系养猪业风险较大、投资成本较高、当前猪价吸引力较小等原因所致。牧原股份介绍，公司当前进入稳健发展时期，未来的新增产能建设速度较前期会“有所减缓”。ST天邦谈及资本开支计划时表示，“无新建产能计划”。新希望也在分析师会议上表示，近期“没有进行大规模的复产扩产”。

从行业来看，生猪供应充足，产能或将保持缓慢恢复态势。上海钢联农产品事业部生猪分析师吴琳琳向《证券日报》记者表示：“根据农业农村部的监测数据，2024年三季度末能繁母猪存栏量为4062万头，相当于正常保有量的104.2% 。能繁母猪存栏量处于正常保有量的92%至105%区间内。整体来看，生猪供应仍然比较充足。”

华安证券认为，今年以来行业补栏积极性疲弱，二季度、三季度的能繁母猪存栏量环比分别小幅上升1.2%、0.6%，而三季度末的上市猪企平均资产负债率为61.5%，仍维持高位。预计2025年猪价将获支撑。

聚焦降本和智能化发展

从价格趋势来看，未来猪价或保持震荡。吴琳琳认为，2024年底猪价波动较小，虽然进入肉类消费的旺季，但市场上供需双增，预计猪价窄幅波动。

“预计猪肉市场供需关系将进一步调整，若养殖规模持续稳定，猪肉价格有望维持在成本之上。基于当前的生猪产能情况及周期变化，2025年生猪价格低点或出现在3月份，高点可能出现在11月份。”吴琳琳说。

从养殖端来看，在谨慎扩张产能的同时，企业纷纷将经营工作的重点更多聚焦于成本优化以及智能化发展上，多家企业的“降本”已取得成效。

资料显示，牧原股份的生猪养殖完全成本在今年10月份已降至13.3元/公斤，其中优秀场线的生猪养殖完全成本降至12元/公斤以下。温氏股份10月份的肉猪养殖综合成本降至6.7元/斤左右，公司初步规划2025年全年肉猪养殖综合成本目标为6.5元/斤以下。巨星农牧10月份的商品猪完全成本则保持在7元/斤以内，规划的2025年商品猪完全成本目标为6.5元/斤。

同时，企业积极推进智能化建设。根据新希望8月份披露的定增预案修订稿，公司拟投入募集资金27亿元用于猪场生物安全防控及数智化升级项目。通过升级智能化设备、信息化平台，将提升猪场标准化、智能化水平，有效降低生猪养殖成本，提升养殖效率，并进一步提升整体的运营效率与管理水平。此外，巨星农牧计划投入1.7亿元募集资金用于数字智能化建设项目，以促进生猪养殖业务高质量发展。

“随着技术的进步和规模化经营的发展，生猪养殖企业将更加注重提高生产效率、降低成本，并加大在智能化、自动化养殖方面的投入。同时，企业间的合作与并购也将增多，以增强市场竞争力。”盘古智库高级研究员江瀚说。

农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅向《证券日报》记者表示：“生猪养殖产业需要更加注重供需平衡，通过提高生产效率等方式来应对市场波动。同时，生猪养殖企业更加注重技术创新和数字化转型，通过智能化设备和技术手段提高生产效率和管理水平。这些新变化和新特点，将使生猪养殖产业更加具有竞争力和可持续发展能力。”

(责编：罗知之、陈键)

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