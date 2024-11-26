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外资机构密集调研A股公司 关注半导体等领域机会

毛艺融
2024年11月26日08:37 | 来源：证券日报
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原标题：外资机构密集调研A股公司 关注半导体等领域机会

四季度以来，外资机构积极调研A股上市公司。Wind数据显示，10月1日至11月25日期间，已有339家外资机构密集调研A股公司，对半导体、工业机械、电子元件等领域展现出浓厚兴趣。

11月份以来，有154家外资机构密集调研A股公司。贝莱德、高盛、安联等多家知名外资机构均出现在A股上市公司的调研名单上。从调研内容来看，外资机构重点关注企业的重点产品研发进展、在海外市场的生产和销售布局、并购进展和未来公司发展战略等核心问题。

半导体等领域成焦点

从行业分布来看，半导体、工业机械、电子元件等领域受到外资机构的重点关注，分别有54家、34家、31家。

以半导体领域为例，澜起科技、东微半导、纳芯微、中微公司、芯源微、韦尔股份等公司均吸引了15家以上的外资机构调研。

澜起科技是集成电路设计领域的佼佼者，仅11月份，就吸引了安联、高盛、摩根士丹利、威灵顿、摩根大通等知名机构的调研。当被问及在人工智能时代有哪些产品布局时，澜起科技表示，公司专注于解决AI基础设施的互连瓶颈问题，目前已布局的高性能“运力”芯片解决方案包括四款产品：可用于AI服务器PCIeRetimer芯片、MRCD/MDB芯片、MXC芯片，以及可用于AIPC的CKD芯片。

在单家公司方面，华明装备、迈瑞医疗、华测检测、立讯精密、蓝思科技等70家公司成为外资机构调研热门选择，接待10家及以上外资机构的调研。

值得注意的是，有8家外资机构四季度以来调研家数已超过30家。IGWT INVESTMENT调研了包括帝尔激光、英派斯、盛美上海等54家A股公司；花旗环球金融亚洲有限公司调研了恩捷股份、道氏技术、华达科技等34家公司；Point72 Asset Management调研了深南电路、奥普特、雅化集团等35家公司。

关注业绩、海外业务等情况

上市公司对明年业绩增长目标、产能表现、产品亮点、研发费用、行业未来发展方向等问题的回应，释放了其对公司未来业绩和行业发展的信心。例如，迈瑞医疗表示，从业务上来看，明年IVD（In Vitro Diagnosis，体外诊断产品）依旧将在三大产线的增速上领跑，其中化学发光将持续发力，微创外科、动物医疗、心血管等种子业务将有望维持高速增长的趋势。

此外，上市公司对分红情况的回复也体现了对投资者回报的重视。例如，奥普特表示，公司管理层对公司发展前景充满信心，并将继续聚焦提质增效，加强经营管理，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，持续推进回购事项，积极回报广大投资者。

从调研内容来看，外资机构还比较关注各家公司在海外各区域的收入情况、未来海外市场战略。例如，华明装备在接受富达、施罗德基金时表示，目前欧洲是公司海外收入最大的市场，剩下主要是中亚、东南亚、美国、非洲等地区。公司的策略是在某个区域市场稳固立足并实现良性循环后，进一步建立本地化团队，涵盖销售、服务或产能组装等关键环节。

外资机构也非常关注上市公司并购进展和并购策略。华测检测表示，公司在海外并购主要关注欧洲和东南亚地区，公司的战略方向比较明确，主要涉及船舶、消费品、食品和双碳领域。立讯精密被问及公司并购莱尼的进展时表示，基于莱尼旗下的主体所涉及到的国家比较多，并购莱尼的作业需要经过各国反垄断审查、FDI等方面的正常审批程序，预计将在明年一季度至二季度期间完成所有程序。

多家外资机构看多A股

自9月24日以来，A股市场迎来一波反弹，市场情绪显著改善，多个单日成交额突破2万亿元。与此同时，近期多家外资机构发声，看好中国经济前景，对中国股市持乐观态度。

摩根士丹利中国首席经济学家邢自强认为，9月份以来出台的一系列宏观政策对于信心回升起到了重要作用。更重要的是，它有利于稳定监管环境，恢复企业家信心。

瑞士百达资产管理首席策略师卢伯乐也将中国股票评级从“中性”上调至“超配”，理由是经济前景强劲。卢伯乐认为，未来几个月还会有更多涨幅。考虑到A股总市值相对于货币供应量而言处于20年来的低点，其估值仍然具有吸引力。

高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津在2025年资本市场展望中表示，高盛继续给予A股市场“高配”的建议，受每股收益增长及估值因素驱动，预计MSCI中国指数和沪深300指数在2025年将分别上涨15%和13%。

也有外资机构看好消费股的机会。杰富瑞全球股票策略主管克里斯托弗·伍德（Christopher Wood）表示：“有了新资金，我将寻求买入中国消费类股票。”

(责编：罗知之、陈键)
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