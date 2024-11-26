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中小银行股权转让频遇冷 折价、流拍成常态

彭 妍
2024年11月26日08:38 | 来源：证券日报
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原标题：中小银行股权转让频遇冷 折价、流拍成常态

今年以来，银行股权频频出现在拍卖平台中，其中有部分银行股权挂牌后无人问津，甚至出现打折出售仍流拍的现象。

11月21日，阿里资产司法拍卖平台显示，东营农村商业银行股份有限公司（以下简称“东营农商银行”）的528.1583万股股权被挂牌拍卖，起拍底价为776.39万元，保证金为77万元。不过，截至11月22日该拍卖结束，上述股权最终因无人竞价而流拍。

事实上，今年以来，已经有不少银行股权拍卖以流拍告终，主要以农商行、村镇银行等中小银行股权为主。比如，11月11日，阿里资产司法拍卖平台显示，武汉农商行的4399.33万股股份又一次拍卖流拍。据了解，该笔股权已经是第三次拍卖，此次的起拍价为1.04亿元，较最开始的评估价已打7.2折，但最终还是流拍。

谈及中小银行股权拍卖遇冷的原因，中国银行研究院银行业与综合经营团队主管邵科在接受《证券日报》记者采访时表示，主要原因有三个方面：第一，当前银行业经营压力较大，特别是部分中小银行业务增长乏力、盈利能力下降，且存在公司治理问题突出、风险化解压力较大、信息不透明程度较高等问题，对于潜在投资者的吸引力有限；第二，今年以来，央企、国企加速清理金融机构股权，旨在聚焦主责主业，强化核心业务竞争力，金融机构的股权交易市场存在一定的供过于求情况，潜在投资者可能存在一定的观望情绪；第三，监管部门对于中小银行股东的资质和条件要求较高，很多潜在投资者难以达到。

招联首席研究员董希淼对《证券日报》记者表示，影响银行股权拍卖或转让结果的因素有很多，不能一概而论。部分中小银行盈利增长和资产质量存在不确定因素，会影响企业参与银行股权拍卖的积极性。

邵科认为，中小银行可以从以下几个方面提升股权吸引力：首先，提升市场竞争力，明确自身的战略定位和比较优势，走高质量的特色化、差异化发展之路，保证业务稳健增长和盈利能力提升；其次，完善公司治理和经营管理机制，强化信息披露和市场监督，持续提升风险管理能力、改善资产质量，夯实投资者的信心；再者，提升市值管理能力，密切关注股东的价值诉求，加强沟通交流，做好舆情监测工作，在监管允许的框架下有效运用增持、回购、分红等工具回馈投资者，增强投资者的获得感。

与此同时，董希淼表示：“中小银行自身要充分发挥好主体作用，加快转变机制，不断完善公司治理，加强人才引进和培养，深化数字化转型，增强持续发展与风险防控的内生能力。”

(责编：罗知之、陈键)
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