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国际金价止步“五连阳” 黄金投资中长期仍具吸引力？

王 宁
2024年11月26日08:38 | 来源：证券日报
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原标题：国际金价止步“五连阳” 黄金投资中长期仍具吸引力？

11月18日至11月22日，国际金价呈现持续上涨态势，创出“五连阳”。不过，进入11月25日，黄金期货主力12月份合约出现回调，盘中最低探至2660美元/盎司，截至当日记者发稿，该合约仍处在2700美元/盎司关口下方运行，报2672美元/盎司，跌幅达1.65%。

在多位分析人士看来，上周国际金价维持偏强态势，主要在于多个利好基本面支撑，包括地缘风险、全球降息预期和美国宏观面波动等。

国元期货研究咨询部负责人吴菁琛告诉记者，国际黄金价格连续五天上涨，累计涨幅接近6%，创下了自去年10月份以来的最大单周涨幅，主要受多因素推动：一是地缘风险加剧，使得黄金作为避险资产备受追捧，成为当前上涨主要驱动力。二是全球降息预期不断增强，尤其是美联储降息预期增强，降低了持有黄金的机会成本，进一步推高价格。三是市场预期美国宏观面持续波动，对黄金价格构成中长期支撑。

国际投资机构也认为目前金价上涨逻辑并未改变，对其长期走势持乐观态度。例如，瑞银集团预测，到2026年年底，金价将进一步上涨至2950美元/盎司；同时，高盛则预计明年年底金价将攀升至3000美元/盎司。综合来看，业内普遍认为短期金价正在冲击前期高点，但波动性可能会加大。

“受海外市场风险情绪回升，叠加美联储降息预期增强等，导致贵金属偏强交易逻辑保持不变。”徽商期货研究所贵金属研究员从姗姗向记者补充表示，鉴于当前全球经济基本面韧性较强，通胀反弹预期升温，地缘风险仍具有较大不确定性，贵金属价格仍具有走高基础。

在国内外市场联动下，国内黄金期货表现出较强吸引力。文华财经数据显示，上周沪金在多个交易日呈现资金净流入状态，其中，在11月22日吸引近13亿元沉淀资金流入，资金量一度逼近600亿元，远超其他商品期货沉淀资金量。

“中长期黄金上涨逻辑仍在，投资者可将黄金作为资产配置长期持有。”从姗姗认为，对于投资者而言，可采取组合投资策略，把黄金、股票和债券等资产组合，确定资产配置比例，在震荡时，黄金和其他资产的相关性较低，能够有效分散风险，平衡投资组合的收益和风险。

吴菁琛也认为尽管短期金价可能面临调整，但中长期来看，黄金投资仍具有吸引力。她认为，投资者应保持以下策略：一是中长期持有策略，在美联储降息周期下，贵金属走势依然乐观，建议投资者长期持有黄金资产。二是采取分散投资策略，通过配置黄金现货、黄金ETF、黄金股票、黄金期货等多类资产，实现投资组合多元化，降低单一资产持有风险。三是避险策略，地缘风险在短期内对金价产生较大影响，但长期上涨趋势不变。

(责编：罗知之、陈键)
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