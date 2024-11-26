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南水北调东线一期工程启动新一年度调水

本报记者 陈 晨
2024年11月26日08:39 | 来源：光明日报
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原标题：南水北调东线一期工程启动新一年度调水

从水利部获悉，25日16时，随着位于山东省枣庄市的南水北调东线台儿庄泵站开机运行，南水北调东线一期工程2024—2025年度全线调水工作正式启动。按照水利部印发的年度水量调度计划，2024—2025年度东线一期工程计划向山东省调水11.25亿立方米，向江苏省、安徽省净增供水分别为5.27亿立方米、0.46亿立方米。

东线一期工程自2013年11月15日通水以来，已顺利完成11个年度调水任务，累计向山东省供水71.40亿立方米，有效改善了受水区的供水条件，特别是缓解了山东半岛和鲁北地区水资源短缺的困境，为受水区经济社会高质量发展提供了有力的水资源支撑和水安全保障。水利部将按照《国家水网建设规划纲要》有关部署，统筹调度和管理，确保完成东线一期工程调水任务的同时，加快推进体制机制有关改革，不断扩大工程综合效益，进一步提升受水区供水安全保障水平。

(责编：罗知之、陈键)
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