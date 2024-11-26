国产首台（套）800毫米六辊铜箔轧机投产
2024年11月26日08:41 | 来源：科技日报
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原标题：国产首台（套）800毫米六辊铜箔轧机投产
科技日报讯 （记者滕继濮 实习记者夏天一 通讯员甘欣鑫 赵冬琴 简梦）机组自动升速、稳定轧制，料尾自动减速，完成卷取后进行第二道次轧制，最终将带材厚度“瘦身”至0.009毫米。近日，记者从中铝国际中色科技股份有限公司（以下简称“中色科技”）获悉，由中色科技研制的国产首台（套）800毫米六辊铜箔轧机正式投产。
中色科技党委书记、董事长、总经理娄建亭介绍，我国对超薄、超宽的压延铜箔的需求量增长迅速。此前，国内铜箔轧机生产线均为引进设备，特别是极薄铜箔压延生产中，尚无国产化装备可用。800毫米六辊铜箔轧机的研发成功，实现了我国铜箔轧机生产的自主化。
据了解，中色科技长期致力于有色金属板带材轧制、精整装备与工艺技术的研发，多年前已研制出X型六辊铜箔试验轧机并应用。此次800毫米六辊铜箔轧机的研发成功，满足了市场对高精度、高品质铜箔产品的需求，对实现重大装备生产自主化、提升我国有色金属加工装备整体技术水平起到推动作用。
(责编：罗知之、陈键)
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