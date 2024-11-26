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目前最高分辨率太阳表面图像出炉

2024年11月26日08:43 | 来源：科技日报
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原标题：目前最高分辨率太阳表面图像出炉

科技日报北京11月25日电 （记者张佳欣）据美国有线电视新闻网近日消息，欧洲空间局和美国国家航空航天局联合执行的“太阳轨道飞行器”任务捕获的新图像，展示了有史以来太阳可见表面的最高分辨率视图，揭示了太阳黑子以及被称为等离子体的不断运动的带电气体。这些图像可能为太阳物理学家提供前所未有的新线索，帮助他们揭开太阳的奥秘。

这些图像拍摄于2023年3月22日。图像展示了太阳的不同动态特征，包括其磁场的运动以及超热太阳日冕（或外层大气）的辉光。太阳轨道飞行器利用其六个成像仪器中的两个，即极紫外成像仪（EUI）和偏振与日震成像仪（PHI），从7400万公里外拍摄了这些图像。

这些图像共同展现了太阳层次丰富且复杂多变的面貌。PHI拍摄到了迄今为止太阳可见表面（即光球层）最高分辨率的全景图像。太阳几乎所有的辐射都源自光球层，那里的温度炽热，介于4500摄氏度至6000摄氏度之间。在光球层之下，炽热的等离子体在太阳的对流区涌动，类似于炽热的岩浆在地球地幔中的运动方式。

光球层的可见光图像展示了太阳黑子。这些暗区有的大小可与地球相当，甚至更大。这些太阳黑子温度比周围区域温度低，发出的光也更少。PHI仪器还使科学家能够绘制出磁力图。该图可显示太阳黑子区域内太阳磁场的集中情况。EUI能观测太阳的日冕，以帮助确定为何比光球层明显热得多（其温度可达100万摄氏度）。EUI拍摄的日冕图像捕捉到了光球层上方发生的情况，可以看到炽热发光的等离子体突出于太阳黑子区域。

由于太阳轨道飞行器距离太阳较近，航天器必须在每次拍摄后旋转，以捕捉太阳表面的每一个部分。因此，每张太阳全景图像都是由25张单独图像拼接而成的。

(责编：罗知之、陈键)
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