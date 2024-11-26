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科学家在饮用水中鉴定出未表征化合物

2024年11月26日08:44 | 来源：科技日报
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原标题：科学家在饮用水中鉴定出未表征化合物

科技日报讯 （记者刘霞）美国和瑞士科学家报告称，他们为氯胺化饮用水中一种以前已知但未表征的化合物“验明正身”，鉴定其为氯硝胺阴离子。不过，该化合物的毒性仍需进一步分析。相关论文发表于新一期《科学》杂志。

氯胺通常用于对城市饮用水进行消毒。据估计，在美国有超1.13亿人饮用氯胺水。但这些氯胺分子也会与有机和无机溶解化合物发生反应，形成具有潜在毒性的副产物。

团队表示，科学家知道这种化合物已经有几十年了，但一直无法揭示其“庐山真面目”。在最新研究中，他们将一氯胺和二氯胺的分解产物鉴定为氯硝胺阴离子，并证实了其化学结构。

团队在40个美国饮用水样本中的10个样本内检测到这种阴离子，在超纯水或没有使用氯基消毒剂处理的饮用水中未检测到。他们称，氯这种阴离子的毒性目前仍是未知数。令人担忧的是，它在饮用水中普遍存在，且与其他有毒化合物具有相似性。它是否与任何癌症有关或会引发其他不良健康风险，未来将由学术界和监管机构进行评估。

(责编：罗知之、陈键)
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