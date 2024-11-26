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高质量发展调研行 | 蚕丝业向新：这里的蚕宝宝为啥不挑食

2024年11月26日09:04 |
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薄如蝉翼，灿若烟霞，长沙马王堆出土的素纱单衣，向世人展示，2000多年前中国丝织品的精美绝伦。

养蚕、缫丝、纺织……植桑养蚕的传统，以及与之紧密关联的丝织产业，在湖南已承袭千年。

然而，囿于家蚕寡食性这一特征，传统桑蚕产业，生产环节多，劳动强度大，生产效率低，极易受桑叶产能制约。

蚕宝宝在蚕框里大快朵颐。

蚕宝宝在蚕框里大快朵颐。

高质量发展调研行，冬日走进位于湖南省浏阳市的中茧新科桑蚕生物产业有限公司，在其工厂化的养蚕生产线上，每日有10吨至15吨蚕茧下线，却几乎找不到一片完整的桑叶。

近距离观察，这里的“蚕宝宝”居然不“挑食”——豆粕、玉米、桑叶等磨成粉末，辅以维生素等多种添加剂，制成营养丰富的“宝宝餐”，蚕宝宝们正大快朵颐。

从只吃桑叶，到广食加餐，秘诀何在？

“种业创新是关键！”中茧新科首席科学家崔为正告诉记者，近二十年，通过持续尝试以桑叶之外的食料喂养，筛选生长发育好、性状优异的个体留种继代，创造性地培育出实用性好的广食性蚕品种。

工厂化的饲料车间。

工厂化的饲料车间。

吃得更多样，喂养更科学。

实验室里，首创的家蚕膨化颗粒饲料可根据实际需要进行调配。“在蚕生长的不同龄期，根据其特点，配制不同配方的饲料喂养。”崔为正说。

吃上精心调配的“宝宝餐”，再住上恒温恒湿的“空调房”，这里的蚕，改变家蚕对季节的依赖，一个生长周期仅31天。分批次培育下，蚕宝宝全年每天都可繁育、生长、结茧。

采茧产线，工人正在挑选。

采茧产线，工人正在挑选。

农业向工业转型，养蚕效率有大变化。

工厂车间里，AGV小车穿梭不息，将蚕框一一运送至全自动产线上。一个生长周期，只需投喂6次饲料，并且投喂、清理等环节，绝大部分工作都由机器自主完成。

“传统生产模式下，桑蚕产业70%的成本是劳动力投入，现如今，随着生产、管理的智能化，生产效率较传统方式大幅提高。” 中茧新科董事长范茂林告诉记者。

来源：人民日报客户端湖南频道 叶晓楠 申智林

(责编：罗知之、陈键)
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