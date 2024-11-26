唐佳

第二届链博会现场。人民网 唐佳摄

东方有约，以“链”为名。

第二届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）于11月26日至11月30日在京举行。

未来四天，第二届链博会将以“链接世界 共创未来”为主题，推动全球工商界找到供应链上下游的合作伙伴，共同维护全球产业链供应链稳定畅通。

链博会是我国构建推进高水平对外开放的新窗口。多位业界人士在接受人民网记者采访时表示，全球首个以供应链为主题的链博会，有力促进上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动，有效放大贸易促进、投资合作、创新集聚、学习交流的平台作用，能够帮助各国企业更好地融入全球产业链供应链。

以“链”为名 彰显大国担当

第二届链博会现场。人民网 唐佳摄

秉承国际化、专业化、市场化、绿色化的办展理念，北京中国国际展览中心（顺义馆），迎接各国宾客到来。

当前全球经济形势下，伴随新一轮科技革命和产业变革深入发展，巩固和加强全球产业链供应链合作，是各方的利益所系和迫切期盼。

产业链供应链是工业经济的筋骨和血脉，是稳住经济大盘、实现高质量发展的重要支撑。党的二十届三中全会提出，“推动产业链供应链国际合作。”

新的全球政治经济背景下，中国举办的以供应链为主题的博览会，将产生怎样的影响？

据悉，本届链博会将“链”，贯穿链博会筹办的全流程各环节。比如，新增先进制造链展区，生动展示科技创新和产业创新融合发展的最新成果。展会将集中展示各个链条的新产品、新技术、新工艺、新材料，首发首展首秀产品达70多项。

同时，发布《全球供应链促进报告2024》和全球首创发布“全球供应链连接指数”与“全球供应链促进指数”。链博会期间还将围绕各链条和展区举办7场主题活动，邀请中外政商学界重量级嘉宾深入交流研讨。

“本届链博会旨在促进全球供应链上中下游有机衔接，为世界经济发展注入新动能；回应国际工商界重要关切，帮助企业增强供应链韧性；为发展中国家创造供应链合作新机遇，促进全球供应链包容发展。”中国贸促会研究院市场研究部副主任张继行表示，我国举办链博会，是主动服务构建新发展格局、以高水平对外开放拓展中国式现代化发展空间的重要行动，有助于中国企业更加深度参与全球产业分工，加强产业链供应链开放合作，推动建设现代化产业体系。

“同时，也为全球产业链供应链稳定畅通搭建了一个全新交流合作平台，有利于各国企业加强合作、共享机遇，促进各国产业衔接更有序、畅通更高效，推动构建富有韧性的全球产业链供应链。”张继行说。

“链”翩而至 “朋友圈”越来越大

第二届链博会现场。人民网 唐佳摄

中国开放的大门只会越开越大。

从推动共建“一带一路”，持续举办进博会、服贸会、消博会，到参与诸多多边机制合作，中国凭实际行动汇聚全球合作力量。

目前，来自69个国家和国际组织的近700家展商参展。超100多个国家和地区的观众注册观展。近80个境外的高规格的采购商团将来参观采购，数量远超上届展会。

以“链”为媒开放包容，第二届链博会“朋友圈”持续扩大。

本届链博会将首次设置主宾国和主宾省，匈牙利以主宾国身份前来参加，并以“科技链接”为主题，设计灵感来源于在匈牙利诞生的神奇玩具魔方，展示匈牙利的优势产业、特色资源、文化遗产、优美风景和国家品牌形象；湖北省作为主宾省，也将充分发挥产业基础雄厚的优势搭建特色展馆，带来28家有代表性的企业、70余件展品，武汉、宜昌等9个市州将举办多场经贸活动，“主宾国遇见主宾省”将成为一大看点。

在促进全球产业链供应链包容性发展方面，本届链博会除帮助欠发达国家和地区企业进行展示和推介外，为帮助中小企业开拓国际市场、提升竞争力，更好地融入全球产业链供应链体系，还将为中小企业提供贸易对接、技能培训等多项支持措施。

中国人民大学国际关系学院外交学教授王义桅表示，全球供应商齐聚链博会，在此采购上下游产品及配套产业相关物品，这为构建新的生态链搭建了优质平台，有助于形成产业上下游相互支撑的供应链体系。

“链”接全球 合作共赢创未来

第二届链博会现场。人民网 唐佳摄

经济发展环环相扣，产业链供应链是重要支撑点。

全球供应链具有公共产品属性，全球供应链稳定畅通是世界经济增长的重要保障。各国携手发展全球供应链，有助于加强国际社会团结与合作，有助于促进全球贸易繁荣与发展，有助于世界经济重建信心与信任。

据介绍，本届链博会上，境外参展商占比从首届的26%上升到32%，欧美参展商占境外参展商的比重达到50%；世界500强和行业龙头企业占参展企业的比重超过60%。

中国给全球供应链带来哪些机遇？

“在我看来，中国为全球供应链合作提供了超大规模的国内市场机遇；为全球供应链合作提供了部门齐备的产业发展机遇；为全球供应链合作提供了更高水平的对外开放机遇；加快集聚全球创新要素，为全球供应链合作提供了持续涌现的创新合作机遇。”张继行说。

中国贸促会研究院市场研究部赵力进表示，面向未来，中国拥有无限机遇，包括超大规模的国内市场机遇、部门齐备的产业发展机遇、更高水平的对外开放机遇和持续涌现的创新合作机遇。

王义桅认为，近年来，链博会所倡导的绿色、低碳、数字化转型等核心理念，正在成为全球企业未来发展的关键指引。

乘合作之舟，扬开放之帆，凝合作之力，聚创新之势。第二届链博会将让世界看到，中国始终愿同各国一道，为推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体贡献力量。为全球经贸界奉献一场质量更优、看点更多、成效更佳的盛会。

(责编：方经纶、吕骞)

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