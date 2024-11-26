人民网记者 乔雪峰

今年6月，历时七年建设的国家重大工程深中通道正式通车试运营，犹如一条巨龙腾空而起，将深圳与中山紧紧相连，两地车程从原来的2小时缩短至30分钟，让“深莞惠”与“珠中江”两大城市群实现了跨海直连。

8月，银川至昆明高速公路宁夏境内太阳山开发区至彭阳段建成通车，标志着银昆高速公路全线贯通。这条贯通南北的大动脉全长2322公里，总投资261亿元，是我国高速公路网中一条重要的南北纵线，也是西部陆海新通道的重要组成部分，将“塞上江南”与“彩云之巅”紧紧相连。

交通运输作为国民经济循环的动脉，串联起了生产、消费、流通各个环节，为推动经济持续回升向好挑大梁、担重任。特别是进入9月以来，随着一揽子增量政策逐步落地见效，交通运输经济运行中的积极因素不断增多，呈现出积极向好的良好态势。

交通运输部新闻发言人刘鹏飞表示，今年以来，交通运输部多措并举积极扩大交通运输有效投资，加大政策和资金支持力度，累计下达3157亿元车购税资金支持地方交通建设，积极争取超长期特别国债支持，加快完善国家综合立体交通网络，公路、水运各项交通重大工程建设正在全力加快推进。“这些项目的加快建设，促进了世界一流港口发展，积极发挥投资重要牵引作用，为经济社会高质量发展注入了活力。”

数据显示，今年前三季度，全国累计完成交通固定资产投资约2.7万亿元，其中，公路完成投资约1.9万亿元，铁路、水路、民航分别完成投资5612亿元、1576亿元和976亿元，经济发展的大底盘持续筑牢，交通运输的支撑作用不断凸显。

当前正值项目建设黄金期，各地正全力以赴推动交通重大建设项目跑出“加速度”，为基础设施投资保持稳定增长态势夯实基础。

在四川，阿坝藏族羌族自治州3条高速公路同时开工，康定至新都桥高速公路全面推进建设，351国道夹金山隧道有望年内贯通。

截至目前，四川在建300余个重点公路水路项目，其中高速公路项目37个、国省干线公路项目305个、水运项目8个，全年计划完成投资2600亿元，前9个月已完成投资1945.7亿元。

11月1日，西渝高铁岚皋一号隧道顺利贯通；11月5日，成渝中线高铁四川段首个连续梁合龙，渝昆高铁云南段首座超7公里隧道贯通……连日来，我国高铁建设捷报频传。今年前三季度，全国铁路完成固定资产投资5612亿元、同比增长10.3％，投产铁路新线1820公里，其中高铁1210公里。

在联通江苏省张家港、靖江与如皋三市的张靖皋长江大桥建设工地，机械的轰鸣与江上船舶的鸣笛交织在一起，一片热闹景象。日前，这座世界在建最大跨度悬索桥的南航道桥北主塔横梁合龙，项目建设进入新阶段。

11月18日，随着最后一车沥青混合料摊铺、碾压完毕，新疆乌鲁木齐至尉犁高速公路第12标段主线路面全部贯通，后续将加快建设附属交通安全工程等。乌尉高速公路全长约319.7公里，计划明年建成通车，届时乌鲁木齐至库尔勒的车程有望从目前的7个多小时缩短至3小时左右，有力促进区域经济发展，改善群众出行条件。

纵览全国，京沪高速公路广陵至靖江枢纽段改扩建工程等重点项目开工建设，北京东六环改造工程、江苏龙潭过江通道、黄茅海跨海通道等重大工程加快收尾，上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头、海南洋浦区域国际集装箱枢纽港等重点港口建设项目稳步推进，渝厦高铁重庆东至黔江段、南宁至凭祥高铁崇左至凭祥段、成都至达州至万州高铁等一批铁路重点控制性工程取得重大进展……大江南北，交通重大项目建设如火如荼，为基础设施投资保持稳定增长态势夯实基础。

(责编：方经纶、吕骞)

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