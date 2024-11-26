人民网记者 郝帅

一键下单，心仪好物“秒”到家；“AI智慧旅游”，在线尽览城市魅力；“直播+家政”新模式，让消费者“买得放心”……

今年以来，在一系列扩内需、促消费政策的组合拳推动下，我国消费市场总体保持稳定增长态势，新业态蓬勃发展，数字化、智能化逐渐成为焦点。

新业态激发消费新动能

“现在购物真方便，动动手指就能很快送到家。”在北京的石女士通过某电商平台的即时零售服务，仅用半个小时，就收到了做晚餐的新鲜食材。

在群众高品质生活需求日益提升的当下，越来越多的新消费模式受到热捧，智慧零售遍地开花，线上线下融合加速，不仅丰富了消费者的购物选择，也为企业开辟了新的增长点。

今年6月，国家发展改革委等5部门联合发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，围绕餐饮消费、文旅体育消费等6个方面制定了一系列政策举措，加速推动消费场景应用升级和数字赋能，进一步培育和壮大消费新增长点；8月，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》），围绕挖掘基础型消费潜力、激发改善型消费活力、培育壮大新型消费等6个方面，提出了20项重点任务；9月26日召开的中共中央政治局会议也明确提出，要培育新型消费业态。

随着一系列提振消费的利好政策落地，新消费模式不断涌现，我国消费市场更加多元，助力经济高质量发展。

今年“双11”期间，电商直播、即时零售等新消费业态成为亮点。京东数据显示，“双11”京东秒送订单量日峰值再创新高，超60万家门店参与，门店数量同比增长超70%；淘宝数据显示，截至11月11日24时，淘宝直播成交额破亿元直播间达119个，创历史新高，其中49个破亿元直播间成交额同比增长超100%。

除了线上消费的火热，线下消费也在不断创新，以满足消费者日益多样化的需求。11月19日，长春2024-2025雪季正式“开板”迎客，市内各大滑雪场、各处冰雪游乐场所正以新项目、新产品、新内容迎接八方来客。

为激发家政服务消费潜力，江苏近日出台《促进家政服务消费若干措施》，瞄准家政服务小切口，支持市、县发放家政电子消费券，支持员工制家政企业发展“直播+家政”的新模式。

“要壮大新型消费，打造消费新的增长点。”商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在此前召开的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，新技术、新业态、新模式催生了数字消费、绿色消费、健康消费等新兴消费，这些都是消费领域一些新的空间。

智慧体验引领消费新气象

伴随旅游市场的持续回暖，全国各地的景区、文博场馆、休闲街区等，以多元场景为载体，结合人工智能、全息影像、增强现实等软硬件技术，不断推出沉浸式体验新产品，让人们的出游选择更丰富。

在广东广州，推出“AI游广州智慧旅游平台”，为游客提供互动问答、行程定制、时尚旅游玩法等智慧出行服务；

在山西晋中，开发运行“怡然见晋中”APP和微信公众号，补齐停车场、服务中心、自驾营地、公共厕所、旅游标识导览等短板弱项，推动游客旅游体验全面升级；

在北京鼓楼，“中轴奇妙夜”漫步式VR特别体验吸引了不少中外游客。游客可以在虚拟世界沉浸式探索中轴线的起源及其背后的中国智慧，感受中式哲学的“意境”之美。

今年5月，文化和旅游部等5部门印发《智慧旅游创新发展行动计划》，提出鼓励和支持文博场馆、考古遗址公园、旅游景区、旅游度假区、旅游休闲街区、主题公园、演艺场所、夜间文化和旅游消费集聚区等，运用虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、拓展现实（XR）、混合现实（MR）、元宇宙、裸眼3D、全息投影、数字光影、智能感知等技术和设备建设智慧旅游沉浸式体验新空间，培育文化和旅游消费新场景。

“在市场需求和利好政策的不断推动下，沉浸式旅游有望迎来新发展。”中国文化娱乐行业协会秘书长孔明在接受媒体采访时表示，文旅和科技企业要主动把握机遇，探索与新业态、新模式跨界融合，打造多样化、高品质的沉浸式旅游产品，激发文旅消费的更大潜力。

(责编：杨迪、吕骞)

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