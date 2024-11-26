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九部门联合推动科技创新和技术改造贷款落实

2024年11月26日10:44 | 来源：人民网
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人民网北京11月26日电 （记者黄盛）记者从中国人民银行获悉，科技创新和技术改造贷款政策落实取得阶段性成效。截至11月15日，银行累计与1737个企业和项目签订贷款合同近4000亿元，有力支持了初创期、成长期科技型企业首贷和重点领域大规模设备更新。

同时，中国人民银行日前联合国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、农业农村部、交通运输部、国务院国资委、金融监管总局，共同召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议。

据上述会议表示，相关政策出台以来，各地方、各部门、各金融机构健全工作机制，加强协同配合，细化工作措施，加快实现清单内企业和项目融资对接“全覆盖”，贷款签约和投放规模不断扩大。

会议要求，各银行机构要用好用足政策资源，对清单内企业和项目做到“应签尽签、能投尽投”。要聚焦提升审贷放贷效率，优化机制流程，加大资源保障，对照最新产业政策标准修订完善授信管理政策，开辟贷款审查审批“绿色通道”，开发与初创期科技型企业以及中小企业技改融资需求更加匹配的贷款产品，拓宽抵质押物范围，加快贷款签约投放进度。中国人民银行各分支机构要与有关部门紧密协作，将政策更多向民营和中小企业倾斜，分类施策提升银企对接效率，为金融服务营造良好环境。

另据记者了解，从货币政策角度看，中国人民银行在支持科技创新和技术改造贷款方面的政策工具，日益完善和精准。

例如，2022年4月，中国人民银行创设科技创新再贷款，额度为2000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期两次。2022年9月，中国人民银行设立设备更新改造专项再贷款，额度为2000亿元以上，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。

今年4月，中国人民银行在整合原有科技创新再贷款和设备更新改造专项再贷款的基础上，联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家金融机构。

其中，激励引导金融机构发放科技型中小企业首次贷款的再贷款额度为1000 亿元；激励引导金融机构发放技术改造和设备更新项目贷款的再贷款额度为 4000 亿元。就具体项目而言，在科技创新方面，由科学技术部、工业和信息化部依托“创新积分制”，从初创期、成长期的科技型中小企业中，筛选形成备选企业名单。在技术改造和设备更新方面，由国家发展改革委、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部等部门和有关中央企业，筛选形成备选项目清单，重点支持工商业节能降碳、工业智能化数字化转型、老旧农机具淘汰更新、交通运输、现代物流等五个领域。备选企业名单和项目清单由行业主管部门推送至21 家金融机构，并抄送中国人民银行。

 此外，国家发改委和财政部在今年7月24日印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新若干措施》，对纳入中国人民银行科技创新和设备更新再贷款报销条件的，将中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息提高到1.5个百分点。

 民生银行首席经济学家温彬向记者表示，科技创新和技术改造再贷款一方面可以将存量的相关领域贷款进行申报，获取低成本再贷款；另一方面可以为新发放的相关领域贷款降低成本。他说，考虑到当前我国大力推进现代化产业体系建设和“五篇大文章”的发展方向，该政策也引导了银行支持实体经济的主要贷款投向，有助于银行的可持续稳健经营。

也有业内人士认为，科技创新和技术改造贷款等系列货币政策工具，向金融机构提供了成本较低的稳定资金，有助于引导金融机构加大对科技创新和科技型企业的支持服务，更好地做好科技金融大文章，撬动更多社会资本投入科技创新。

(责编：方经纶、吕骞)
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