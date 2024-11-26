人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业界：努力当好有智慧有价值观点的传播者

2024年11月26日10:44 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月26日电 （唐佳）在近日召开的“推进智库媒体转型创新发展大会”上，参会嘉宾聚焦更好服务国家高端智库建设，沟通交流推进主流媒体系统性变革的路径和举措。国务院发展研究中心党组书记、主任陆昊参加会议并发言。

参会嘉宾表示，党的二十届三中全会提出“构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系，推进主流媒体系统性变革。”这一重要部署推动媒体转型创新发展进入新阶段，主流媒体迎来进一步深化改革、实现高质量发展的重要契机。

会议表示，国务院发展研究中心要紧紧围绕国民经济、社会发展和改革开放中的综合性、全局性、战略性、前瞻性问题深入开展调查研究，不断提高决策咨询服务成效。智库媒体的主要任务是传播好有智慧、有价值的观点。有智慧，指既有建设性又具实践性，既能发现关键问题和问题关键，又能提出系统解决问题的切实可行办法；有价值，指能提供具有思想性、专业性、启发性、实践性等有价值的信息。

国务院发展研究中心党组成员、副主任张顺喜主持会议，国务院发展研究中心原副主任余斌和中华全国新闻工作者协会、中国行业报协会、中国社会科学院、北京师范大学等单位的相关负责人和专家学者作专题发言。

(责编：方经纶、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：努力当好有智慧有价值观点的传播者
　　人民网北京11月26日电 （唐佳）在近日召开的“推进智库媒体转型创新发展大会”上，参会嘉宾聚焦更好服务国家高端智库建设，沟通交流推进主流媒体系统性变革的路径和举措。国务院发展研究中心党组书记、主任陆昊参加会议并发言。…
九部门联合推动科技创新和技术改造贷款落实
　　人民网北京11月26日电 （记者黄盛）记者从中国人民银行获悉，科技创新和技术改造贷款政策落实取得阶段性成效。截至11月15日，银行累计与1737个企业和项目签订贷款合同近4000亿元，有力支持了初创期、成长期科技型企业首贷和重点领域大规模设备更新。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部