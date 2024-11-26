人民网北京11月26日电 （唐佳）在近日召开的“推进智库媒体转型创新发展大会”上，参会嘉宾聚焦更好服务国家高端智库建设，沟通交流推进主流媒体系统性变革的路径和举措。国务院发展研究中心党组书记、主任陆昊参加会议并发言。

参会嘉宾表示，党的二十届三中全会提出“构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系，推进主流媒体系统性变革。”这一重要部署推动媒体转型创新发展进入新阶段，主流媒体迎来进一步深化改革、实现高质量发展的重要契机。

会议表示，国务院发展研究中心要紧紧围绕国民经济、社会发展和改革开放中的综合性、全局性、战略性、前瞻性问题深入开展调查研究，不断提高决策咨询服务成效。智库媒体的主要任务是传播好有智慧、有价值的观点。有智慧，指既有建设性又具实践性，既能发现关键问题和问题关键，又能提出系统解决问题的切实可行办法；有价值，指能提供具有思想性、专业性、启发性、实践性等有价值的信息。

国务院发展研究中心党组成员、副主任张顺喜主持会议，国务院发展研究中心原副主任余斌和中华全国新闻工作者协会、中国行业报协会、中国社会科学院、北京师范大学等单位的相关负责人和专家学者作专题发言。

(责编：方经纶、吕骞)

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