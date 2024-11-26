11月25日，商务部、浙江省人民政府对外发布《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》（以下简称《方案》）。记者从商务部获悉，《方案》是党的二十届三中全会之后，自贸试验区首个聚焦全产业链集成创新的政策文件，是贯彻落实自贸试验区提升战略的重要成果之一，有利于以深化改革开放驱动产业创新发展，以更大力度为高质量发展培育新动能。

对于《方案》的出台，浙江省商务厅自由贸易区处相关负责人表示，《方案》发布后，浙江自贸试验区将成为党的二十届三中全会后首个获得重大改革赋权的自贸试验区，这也是全国首个以大宗商品资源配置枢纽为核心的重大改革。

具体来看，《方案》服务国家战略需要，立足浙江自贸试验区产业基础和区位优势，提出力争到2030年，初步建成功能完备的大宗商品储运、加工、海事服务基地和贸易、交易中心，打造具有区域竞争力和国际影响力的大宗商品资源配置枢纽。

围绕上述发展目标，《方案》针对油气、矿石、粮食等重点品种，围绕大宗商品储运、加工、贸易、交易和海事服务等5个方面，统筹考虑金融、人员、数据等配套政策，提出了15条重点任务，以制度创新为核心，着力破除关键领域和重点环节体制机制难点，持续推动大宗商品投资贸易自由化便利化，全面增强大宗商品资源配置能力，提升产业链供应链韧性和安全水平。

上述浙江省商务厅自由贸易区处负责人进一步分析，大宗商品资源配置枢纽之所以能够落地浙江，主要是源于三个方面：一是浙江大宗商品产业基础深厚。二是浙江大宗商品物流保障完善。三是浙江大宗商品企业集聚明显。他还介绍，成立7周年、扩区4周年来，浙江自贸试验区围绕大宗商品储运、加工、贸易、交易、海事服务等环节形成制度创新成果252项，全力打造以油气为核心的大宗商品资源配置基地。当前，“油气”已成为浙江自贸试验区的一张金名片。

对于接下来推进《方案》落地的具体安排，该负责人表示，下一步，浙江自贸试验区将以制度创新为核心，提升同国际高标准经贸规则对标水平；制定省级配套实施方案，分阶段分步骤落实任务，确保目标落实到位；还将凝聚国家部委、浙江省市合力，抓好政策实施、体制创新、项目建设，打造具有区域竞争力和国际影响力的大宗商品资源配置枢纽。

商务部也表示，将与浙江省人民政府和有关部门一道，认真抓好《方案》各项改革任务落实，为大宗商品资源配置枢纽建设创造良好发展环境，将试点任务转化为应用场景，将创新举措转化为发展实效，推动自贸试验区建设再上新台阶。

值得注意的是，《方案》的发布也有望为新阶段自贸试验区的发展提供方向。“实施自由贸易试验区提升战略是党的二十大和二十届三中全会提出的重要要求，此次《方案》的发布事关大宗商品储运、加工、海事服务和贸易、交易等全链条的创新，是制度型开放的重要实践。《方案》明确了聚焦差异化探索的目标，将为自贸试验区的发展提供新方向和新路径，有利于推动自贸试验区实现高质量发展。”商务部研究院产业所所长张丹接受记者采访时表示。（记者 王文博 陈涵旸）

(责编：赵光霞、袁勃)

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