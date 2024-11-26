人民网记者 李栋

头年修水利，来年底气足。农田水利和高标准农田建设是提高农业综合生产能力的重要举措。当前，全国大部分地区进入冬春农田建设关键时期。连日来，粮食主产区抢抓工期，聚焦短板，加快水利基础设施建设，为新一年农业生产打下坚实基础。

小雪节气，在河南省安阳市安阳县辛村镇北贤孝村的高标准农田“沟渠连通”项目建设现场，十几台挖掘机正在进行沟渠开挖作业，工人们忙着对新挖的沟渠进行平整。

“过去田边的沟渠要么堆满杂物，要么直接被填平，沟渠挖好后，来年浇地就很方便了。”村民刘军得憧憬着新一季的丰收。

辛村镇党委副书记宋俊杰介绍，惠农项目建成后，使农田雨季可排洪，旱季能保水，解决了农田灌溉水源问题，实现了水资源的有效利用。

作为基础设施投资的重要领域，水利工程有力支撑着岁稔年丰、百姓安居、经济发展。近日，在河南省冬春农田水利建设暨农村沟渠连通整治推进会上副省长李酌表示，冬春是农田水利建设的关键时期，各地要抓住当前有利时机，形成系统完备、循环通畅、排蓄可控的农村沟渠网络体系，提高农业防灾减灾抗灾能力，筑牢粮食生产基础。

水利部最新调度显示，目前全国冬修水利进展总体顺利，581处大中型灌区续建配套与现代化改造正加快推进，力争年底前基本完成骨干工程建设，进一步夯实粮食安全水利基础保障。

沟渠是农田水利设施的“毛细血管”，是决定农田灌排是否通畅，实现“旱能浇、涝能排、洪能防”的“最后一米”。近年来随着降雨带北移，北方地区极端干旱和暴雨明显增多，部分地区出现旱涝急转现象。

在农业农村部、水利部召开的农田沟渠整治和平原涝区治理工作部署推进视频会上，相关负责人表示，必须进一步强化农田水利设施建设，打通从主干渠道到农田沟渠的堵点卡点，防止由于农田沟渠与骨干渠系衔接不畅导致灌排功能不足，出现较为严重的农业灾情。

“各地要切实加强平原易涝区农田水利综合治理，开展排灌沟渠修复整治，提升农田建设水平。”该负责人说。

(责编：方经纶、吕骞)

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