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《企业社会责任蓝皮书（2024）》发布

2024年11月26日11:20 | 来源：人民数字联播网
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原标题：《社会责任蓝皮书（2024）》发布，华润蝉联第一

　　11月19日至20日，由中国企业改革与发展研究会、责任云研究院主办的第七届北京责任展暨《企业社会责任蓝皮书（2024）》发布会在京举行。会议连续第16年发布该蓝皮书并公布了2024年中国企业300强（国有企业100强、民营企业100强、外资企业100强）社会责任发展指数排名。华润集团以92.9分连续第八年位列300强总榜单第1位、国企100强第1位。

　　《企业社会责任蓝皮书（2024）》充分对标国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》，对社会责任重点议题的阶段性特征进行了细致分析，并给出了中国企业社会责任发展提质升级的对策建议。

　　《企业社会责任蓝皮书（2024）》还公布了电力、建筑、食品饮料、互联网等15个重点行业的社会责任发展指数。华润系企业在社会责任发展方面取得的突出成就受到了社会各界的关注与好评。

　　此外，华润集团以及下属的华润饮料、电力、置地、建材科技、燃气、医药商业、三九、健康等8家业务单元2023年度可持续发展报告获评“五星佳”。集团《华润希望小镇，学习推广浙江“千万工程”的华润实践》入选《2023 企业参与乡村振兴案例精选》。

(责编：董童、李源)
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