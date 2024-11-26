原标题：第十三届四川菜博会|把蔬菜穿在身上 种在心里

11月22日，第十三届中国·四川（彭州）蔬菜博览会（以下简称“菜博会”）在中国南方蔬菜种业创新中心广场开幕。5天的会期里将举办一系列展览展示、商贸合作、产销对接、行业研讨、农旅消费等活动。

本届菜博会以“天府粮仓，智创菜博，彭派山水，蔬式生活”为主题，以“专业会展+永不落幕的蔬式生活季”为思路，以“好蔬菜，从彭州出发”为理念，持续擦亮川菜金字招牌，建设中国西部菜都，巩固发展“北有寿光、南有彭州”蔬菜产业格局。

开幕式上，一系列重要成果和合作项目相继发布，其中“行走的绿乐园”蔬式研学路线产品也正式揭晓。现场，乡伴集团董事长朱胜萱以《小彭友 去撒野》为主题，围绕“蔬菜跨界能玩出什么花样”，介绍了蔬式研学路线产品具体内容。

朱胜萱表示：“蔬式研学是本届菜博会的亮点之一，我们以彭州蔬菜产业为基础，通过跨界合作做出更专业的内容表达。比如，引入安踏儿童品牌，联合用蔬菜主题IP研发定制蔬式生活主题系列产品，产品同步在西南多家门店同步销售；携手新锐文化品牌璞玉书店进行全新研学课程打造，设置包括自然课程、劳动教育、绘本阅读、户外美学等主题的多元研学探索自然教育内容，诠释自然快乐的蔬式研学。希望通过“行走的绿乐园”蔬式研学路线产品，传递出好蔬菜不仅上餐桌，还可以穿在身上、种在心里。”

据了解，绿乐园是乡伴集团旗下自然教育品牌。在天府蔬香博览园内，紧邻菜博会会场的一座“长”在菜地里的奶白色圆弧形建筑，正是彭州市打造的首个以蔬菜农业为主题的乐园——彭州绿乐园。乐园由菜菜成长中心、童廿民宿、菜菜奇遇记无动力乐园、Mimo号小火车、蔬菜精灵萌宠餐厅组成，共有32间亲子主题房、7处室内互动游乐空间、2处创意主题餐厅。

乡伴集团副总裁、绿乐园项目负责人唐利利介绍：“彭州绿乐园是以蔬菜为主题进行打造，无论建筑外表还是运营内核都体现出无处不在的蔬菜元素。选择以跨界合作的形式，增强运营细节中IP渗透，创造极致体验感受，让每一位消费者都能深度感受到彭派山水和蔬式生活。乐园已于菜博会期间正式开业运营,欢迎大家体验。”

同样，在菜博会期间全新开街的还有蔬香超级理想村二期项目 “彭派·蔬香集艺文商业街区”，安踏儿童体验店、乡伴赋农体验店、原野书店等众多业态均落地于此。街区的北广场和南广场则是 “彭派蔬式生活季” 活动区，蔬式音乐现场、蔬式露营节、蔬式研学嘉年华、最中国蔬菜市集、彭州微笑艺术摄影展等系列文化活动精彩呈现。

据了解，彭派·蔬香集艺文商业街区是蔬香超级理想村建设的重要一环。2021年，彭州市为进一步推动农商文旅体融合发展，引入乡伴集团打造天府蔬香超级理想村。项目分为三期建设，一期围绕彭州蔬菜产业做新表达、新空间、新体验，打造原舍·蔬香、人民雅集、菜菜成长中心、萱草文化农业、C+农创市集、C+艺术天桥等文旅业态场景；二期盘活存量资产，将六个既有建筑打造成“彭派·蔬香集艺文商业街区”。涵盖蔬香食集、美食商业街区、濛州·V酒店、天府彭派宴、研学大楼及服务配套、蔬香广场等。引入各类跨界合作品牌，以蔬菜结合运动的方式，做最中国·蔬菜市集；三期核心是激活蔬乡清韵原住民村，白土河生态整治生态价值转换。涵盖乡村文化馆、蔬香理想会堂、企业家民宿集群+匠人民宿集群+配套休闲娱乐业态等，完成原乡人、归乡人、新乡人的新融合和服务系统搭建。

朱胜萱表示：“蔬香超级理想村为彭州蔬菜产业和文旅产业发展注入了新活力。这里最终将构建出以‘菜立方’为种业创新中心、‘彭派·蔬香集’为艺文商业中心、‘清江社区’为乡村文化中心的三大核心引擎，实现生产、生活、生意的三生融合，做永不落幕的菜博会。很感谢彭州市委、市政府的信任，让乡伴集团作为本届大会承办方深度参与了菜博会的组织和筹备工作。未来，乡伴将持续用跨界融合发展思维，助力彭州农商文旅体融合发展，助力打造彭州蔬菜大IP。”

(责编：董童、李源)

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