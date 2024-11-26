人民网记者 王绍绍

近期，随着大部分地区气温逐渐降低，能源需求也大幅增加，为确保居民能够安全、温暖地度过寒冬，各地加强能源供应保障措施，全面提升能源稳产保供能力，打出全方位的能源保供“组合拳”。

自11月15日起，我国北方地区全面启动了供暖工作。此前，国家发展改革委组织召开2024—2025年供暖季全国能源保供会议，对全国能源保供工作进行了全面部署。

“全国煤炭生产持续保持稳定，油气增储上产取得了明显成效。” 相关负责人介绍，当前，统调电厂存煤保持在2亿吨以上的较高水平，为供暖季的能源供应提供了有力保障。特别是东北地区，备冬储煤工作已经较为充足，为应对严寒天气打下了坚实基础。

在天然气方面，资源准备也较为充足。据介绍，我国调峰储气能力较去年增加了80亿立方米，储气库已提前完成注气任务，为应对供暖季可能出现的天然气供应紧张情况做好了充分准备。

“为确保冬季能源供应安全，要进一步挖掘煤炭开采潜力、强化电煤和天然气采购策略。”国务院国资委相关负责人强调，要积极引导用户合理调整用电高峰，优化电力供需结构，确保电力供应的稳定性和可靠性。同时，在基础设施建设方面，要加速推进电力、油气及管网项目的投资建设，持续提升能源保供的物理基础与应对能力。

在陕西省，相关部门预测数据显示，该省煤炭日均产量稳定在200万吨以上，主力统调机组的电煤库存平均可支撑36天的发电需求；在河北省，当地签订了年度电煤中长期合约，并强化了合同执行与监管力度，通过提前规划冬季储煤工作，确保全省关键统调电厂的电煤储备平均能满足38天的使用需求。

在巩固煤炭兜底保障的同时，推进煤炭资源的清洁高效利用也不容忽视。根据此前发布的《煤炭清洁高效利用行动计划》，我国将持续提升煤炭绿色智能开发能力，降低生产能耗强度，优化储运结构，提高商品煤质量。同时，还将全面提升重点领域用煤效能和清洁化水平，推动建成与生态优先、节约集约、绿色低碳发展相适应的煤炭清洁高效利用体系。

清洁能源在能源保供当中同样扮演着重要角色。国家统计局数据显示，今年前三季度全国可再生能源发电新增装机达到了2.1亿千瓦，同比增长21%，占电力新增装机的86%。其中，水电、风电、太阳能发电等清洁能源均实现了快速增长，体现了我国在清洁能源发展方面的强劲势头，为能源保供提供了有力支撑。

近期，中石化全面启动了今年冬天地热供暖工作，超1000座换热站陆续投入运行，为北京、天津、陕西、河北等地的超110万户居民提供了清洁供暖服务。累计供暖能力超过1.1亿平方米，同比增加16%，不仅有效缓解了供暖季的能源供应压力，还有效实现了节能减排。

“一批光伏、水电等清洁能源项目的并网发电，有助于进一步夯实多能互补的能源供应体系。”业内专家表示，这些清洁能源项目的投运将强化可再生能源发电保供能力与调节裕度，充分发挥大型稳定电源对于保障区域电力供应、平抑电价波动的重要作用。同时，也将为居民度冬用能需求提供更加稳定、可靠的保障。

国家发展改革委相关负责人表示，将持续提升顶峰保供能力，将供暖季期间电厂存煤保持在合理水平。同时，发挥好储气库、液化天然气（LNG）储罐等调峰资源以及“全国一张网”的作用，强化区域互济和能源品种联动。通过加强跨省跨区电力调度和储能精细化调用等措施，确保全国能源供应的稳定性和可靠性。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：方经纶、吕骞)

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