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亚太6E卫星正式在轨交付

2024年11月26日14:27 | 来源：人民网
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人民网北京11月26日电 （记者赵竹青）记者从中国长城工业集团有限公司获悉，11月26日，中国长城工业集团有限公司和亚太星联卫星有限公司在香港举行亚太6E卫星在轨交付仪式，标志着国产首颗全电推通信卫星——亚太6E正式在轨交付，开启全面运营发展新篇章。

亚太6E通信卫星由中国空间技术研究院采用东方红三号E平台研制，是该平台的首发星。亚太6E卫星配置25个Ku频段用户波束和3个Ka频段信关站波束，通信容量约30Gbps（千兆比特每秒），在轨寿命15年。亚太6E卫星覆盖印度尼西亚全境，为该国提供高性价比的高通量宽带通信服务，助力印尼信息化建设迈上新台阶。

(责编：赵竹青、吕骞)
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