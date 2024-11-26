新华社乌鲁木齐11月26日电（记者顾煜、戴小河）中国石油集团26日宣布，我国首个国家级陆相页岩油示范区——新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区2024年累计产量突破100万吨，成为我国首个年产突破百万吨的国家级陆相页岩油示范区。

“页岩油是附着在页岩石或者缝隙中的石油，属于最难开采的油之一。因此，开采页岩油，在业内也被称为从石头缝里‘榨’石油。”中国石油新疆油田吉庆油田作业区地质研究中心副主任陈依伟介绍，“页岩”顾名思义，是如书页般层层分布的岩石。页岩油便是储藏在页岩中的石油资源，页岩油是一种新兴油气资源，受全球能源需求的持续增长，传统石油储量减少等因素的影响，页岩油的市场需求在不断增加。

我国页岩油资源丰富，主要分布在鄂尔多斯、松辽、准噶尔、四川、渤海湾5个大型盆地和柴达木、江汉、苏北等8个中小型盆地，页岩油可采储量居世界第三位。新疆页岩油资源主要分布在吉木萨尔、玛湖、五彩湾—石树沟三大凹陷区，总资源量超30亿吨，勘探开发前景广阔。其中，位于准噶尔盆地东部的吉木萨尔页岩油资源估算量超10亿吨。

目前，我国已成立3个国家级页岩油示范区，包括新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区、大庆油田古龙陆相页岩油国家级示范区、胜利济阳页岩油国家级示范区。2023年，我国页岩油产量突破400万吨，创历史新高。

“今年，由新疆油田和吐哈油田共同开发的吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区计划投产的页岩油新井数量同比2023年增长一倍。”陈依伟介绍，今年至今，新疆油田、吐哈油田在吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区分别生产页岩油83.1万吨、18万吨，“自2020年以来，页岩油年产量增长了近3倍。”

按照中国石油集团规划，2025年吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区要顺利建成并实现年产页岩油170万吨。其中，新疆油田完成产量140万吨，吐哈油田完成30万吨，并为国内非常规油藏高效开发提供了技术借鉴。

(责编：赵光霞、袁勃)

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