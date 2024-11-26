欧阳易佳

在安徽省六安市叶集区芮祠村，工作人员正在对史河总干渠徐小圩泄水闸重建工程项目进行基坑施工作业。

在江西乐平水利枢纽主体工程、库区防护及抬田工程现场，工地机声隆隆，枢纽基坑爆破、开挖清理以及防护区耕作层清理、土方回填等作业高效有序进行。

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日前，江河湖库进入枯水期，水利工程防洪任务减少，全国进入冬修水利“黄金期”，各地水利部门抢抓冬季施工有利时机，加快灌区建设改造，为稳经济增长、保粮食丰收打好水利基础。

初冬晴好，湖南省湘潭市荷塘村红旗组400余米水渠护砌项目正在火热推进，这条渠道从田间穿行而过，工作人员忙着进行清淤、砌砖，现场一片繁忙景象。

“今年全村共有6处水利项目开工建设，这6处项目的完善，可改善农田灌溉面积近900亩。”湖南省湘潭市荷塘村村干部袁兵亮介绍，荷塘村今年的水利项目涉及2处水渠、3处水塘、1处闸门。利用近期的晴好天气，荷塘村组织施工人员和机械设备加快各项目工程建设进度。

“这里修好后，农田供水畅通了，是惠及全村的大好事。”荷塘村村民黄有田说。

农田水利建设不仅是落实藏粮于地、藏粮于技战略的重要举措，也是保障粮食安全、实现水利高质量发展的迫切需要。多地抓进度、抢速度，抢抓冬修水利建设“黄金期”。南水北调中线后续水源工程首个开工项目引江补汉工程的建设全面加速推进，目前主隧洞掘进已超过3.1公里，沿线施工支洞掘进总计超过14.7公里；引江补汉工程第二台硬岩掘进机“江汉平安号”的关键核心部件主驱动，历经6天运输，顺利抵达湖北宜昌市的施工现场……

头年修水利，来年底气足。业内人士表示，春播春灌是全年粮食生产的第一仗，通过冬修水利尽早补齐灌溉设施短板，防范化解旱情风险，保障作物时令灌溉用水，对夺取全年粮食丰收、保障粮食安全意义重大。

水库、河道、堤防、灌渠等水利工程是守护农田安全的重要保障。近年来，我国持续开展大规模农田水利建设。目前，全国已建成大中型灌区7300多处，建成泵站、机井、塘坝等各类小型农田水利工程2200多万处。

眼下，一批重大水利工程迎来新节点。黄河古贤水利枢纽的导流洞工程施工标段正式开工建设，标志着工程迈入了全新的建设节点；新疆大石峡水利枢纽工程项目近日完成发电厂房结构全部封顶，标志着发电厂房建设从土建施工全面转入机电设备安装阶段；引江济淮东淝河一线船闸改造项目顺利通过交工验收……

“在大干快干期间，要严把工程建设质量关、安全关，确保已建成农田水利基础设施持续发挥效益。”业内人士认为，要抓紧完善农村供水工程体系，保障城乡居民生产生活用水。加快推进大中型灌区续建配套与现代化改造，统筹推进灌区骨干工程与高标准农田灌排体系建设，大力开展节水型灌区建设。加快推进重大水利工程建设，增强农业应对自然灾害的韧性和适应性。

水利部最新发布的数据显示，今年1月至10月，全国实施水利项目4.54万个，同比增长15.1%，完成投资已超过1万亿元。其中，水利部会同国家发展改革委、财政部，共安排中央资金1100多亿元，支持实施了1300多处灌区建设改造项目。截至目前，已完成中央投资达990多亿元。

(责编：孙红丽、吕骞)

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