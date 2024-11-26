人民网记者 黄盛

中央企业作为国家战略科技力量的重要组成部分，在推进高水平科技自立自强、建设现代化产业体系、发展新质生产力上，正走在前、做表率。业内人士认为，要深化改革激发科技创新内生动力活力，加快健全中央企业推进原始创新的考核评价、研发投入等制度安排，推动中央企业更好履行科技创新使命担当。

如何助力中央企业持续深化科技创新体制和人才发展机制改革？为此，国务院国资委此前已与中国科协签署了全面战略合作协议，推动中央企业在集团层面成立科协组织。截至目前，超过半数中央企业成立了企业科协。

中国通信学会名誉理事长、国际电信联盟前秘书长赵厚麟表示，通信行业的中央企业要持续深化科技程度，赋能产业创新；加大对基础研究的投入，深入探索通信基础设施相关的前沿技术，应用科技成果转化建立完善的产学研合作机制，加速科研成果从理论到实践的转化过程。他认为，面向科技创新这一国际战略博弈的主要战场，中央企业应持续深化科研能力，赋能产业创新；积极探索人工智能前沿，深入行业应用；增强国际交流合作，做大产业生态。

“作为科协组织，要扎实履行桥梁纽带作用，大力推进科技创新这一目标。”中国科协企业创新服务中心主任张清表示，中央企业是国家科技创新力量的重要组成部分，在关系国计民生，国民经济命脉的重要行业和关键领域发挥着重要作用。要不断强化思想政治力，加强对各类科技人员的思想引领和组织吸纳；聚焦主责主业，服务国家发展大局；广泛凝聚科技创新人才，推动构建充满活力的企业创新生态，做好科技工作者之家的工作。

“我们要增强核心功能，提升核心竞争力，发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用实现高质量发展，就必须牢牢的把握科技是第一生产力，人才是第一资源，创新是第一动力。”中国铁塔党委书记、董事长张志勇表示，日前，中国铁塔科技协会已经揭牌成立，并将着力营造引的出、留的住、干成事的人才发展环境，不断培养对于高层次人才综合吸引力。他认为，科技创新只有与产业结合在一起，才能形成生命力、新动能。中央企业要聚焦未来产业以及传统产业的高端化、智能化、绿色化的转型升级，持续优化科技创新布局，加大科技创新投入，强化科技成果的转化应用，加快培育和发展新质生产力。

在日前举办的“2024国资国企高质量发展峰会”上，全国政协教科卫体委员会副主任尚勇围绕完善国有企业创新生态表示，创新生态是催生新质生产力的效能，要优化以企业为主体、产学研融合的创新生态，进一步优化人才发展创业环境，建设有利于创新、善治的政务生态。

另据了解，国务院国资委制定了一系列创新激励政策，赋予科技人员更大技术的路线决定权、更大经费的支配权、更大资源的调度权，助力中央企业用好改革的关键举措，实现改革为科技创新赋能加力。

(责编：孙红丽、吕骞)

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